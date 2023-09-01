Брехня росіян

Проросійські телеграм-канали поширюють інформацію про спалах ВІЛ-інфекції у ЗСУ. Про це нібито свідчить об’ява у лікарні "Доктор Харків" щодо безплатного тестування на ВІЛ для військових. Теперішнє обстеження пов’язують із поставленими НАТО у 2022 році 62 тисячами літрів донорської крові, інфікованої ВІЛ, гепатитом B та С.

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Як насправді

На сайті лікарні "Доктор Харків" немає оголошень про подібну акцію. Це приватний медичний заклад, котрий надає платні медичні послуги. Діагностувати ж ВІЛ в Україні можна і безплатно. Згідно з новою редакцією закону про протидію ВІЛ, усі, хто перебуває на території України, мають право на безплатне тестування на ВІЛ, безплатне медичне обслуговування та безплатне забезпечення антиретровірусними препаратами для лікування.

Безплатно тестування на ВІЛ можна пройти у сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Крім того, у Програмі медичних гарантій є пакет "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ-інфекцією", який передбачає безплатне тестування, лабораторні дослідження, медичний нагляд, призначення та видачу антиретровірусної терапії, моніторинг побічних реакцій, соціальний супровід та психологічну підтримку, консультування з питань профілактики для членів сім’ї та планування сім’ї.

Пропагандисти намагаються видати тестування на ВІЛ як ознаку неспроможності системи охорони здоров’я впоратись із викликами, хоча насправді ситуація протилежна. Тестування є одним з основних інструментів регулювання захворюваності, оскільки дозволяє вчасно діагностувати хворобу. Тож швидка та доступна діагностика ВІЛ, навпаки, є ознакою якості української системи охорони здоров’я. Повномасштабне вторгнення росії спровокувало низку проблем щодо забезпечення епіднагляду за ВІЛ-інфекцією, ускладнилась логістика надання послуг насамперед у південно-східних областях.

У 2023 році процес тестування активно відновлюється: за 6 місяців 2023 року обсяги послуг з тестування на ВІЛ зросли з 670 139 до 1 023 575 (+52,7%) тестів порівняно з аналогічним періодом 2022 року, навіть перевищили довоєнні цифри, за 6 місяців 2021 року – 975 309 (+4,9%) тестів. Відновлення обсягів тестування веде до швидшого виявлення захворювання та надання своєчасної терапії.

Антиретровірусна терапія (АРТ) є компонентом комплексної медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, поруч із профілактикою та лікуванням від суміжних інфекцій, паліативною допомогою. Метою АРТ є максимальне пригнічення розмноження ВІЛ в організмі, відновлення функції імунної системи, продовження та підвищення якості життя ВІЛ-інфікованих людей. Прийом препаратів має бути безперервним, з суворим дотриманням часу прийому та дозуванням. В Україні антиретровірусні препарати доступні для кожної людини з ВІЛ та надаються безплатно. Протестуватися й отримати терапію можна у закладах охорони здоров’я, обласних та міських СНІД-центрах та кабінетах довіри.

Директор UNAIDS в Україні Роман Гайлевич у травні 2023 року зазначав, що в Україні спостерігається стійке зниження смертності від ВІЛ/СНІД. "За останні 20 років вдалося забезпечити доступ до лікування ВІЛ-інфекції всім людям, яким було поставлено діагноз ВІЛ. І вже 10 років в Україні спостерігається стійке зниження смертності від СНІДу. За розрахунками UNAIDS, з 2010 по 2021 рік оціночна кількість смертей в Україні від СНІДу знизилася на 81% з 14 тис. до 2,8 тис.", – відмітив він. В умовах війни ризики інфікування справді зростають, через зростання кількості травм, поранень, потребу в оперативних втручаннях та наданні домедичної допомоги на місці влучання снарядів чи на полі бою. Підвищений ризик потребує підвищеного контролю. Однак про жодне різке епідеміологічне зростання захворюваності не йдеться.