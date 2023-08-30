Чергова російська маячня

Користувачі, посилаючись на статтю Associated Press, поширюють інформацію, нібито на Харківщині українські військові 14 окремої механізованої бригади заразили польського бійця Інтернаціонального легіону невідомою хворобою.

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Після інфікування його нібито ввели у медикаментозну кому, щоб виграти час для протидії невідомій хворобі та згодом перевезли до лікарні у Жешуві, де він розповсюдив вірус. Відтак у Польщі від захворювання померли 10 і заразились 100 осіб.

Як насправді

У статті від 25 серпня Associated Press йдеться про те, що у Польщі розслідують причину спалаху хвороби легіонерів у місті Жешуві, від якої загинули 7 людей та ще понад 100 заразились. Влада почала перевіряти водогони, де могли розвиватись бактерії, оскільки зараження відбувається від вдихання крапель води, які містять бактерію Legionella. Хвороба не передається від людини до людини.

Хвороба легіонерів або легіонельоз – це легенева інфекція, яку спричиняє бактерія Legionella. Найпоширенішим способом зараження є кондиціонери, зволожувачі повітря, басейни, джакузі, а також крани, душові кабіни, якими нечасто користуються. У цих системах можуть виділятися дрібні краплі зараженої води, які вдихає людина. Зазвичай інкубаційний період триває від 2 до 10 днів. Симптомами хвороби є кашель, задишка біль або дискомфорт у грудях, особливо під час дихання або кашлю, висока температура. Захворювання здебільшого вражає людей старшого віку. Хворобу лікують антибіотиками, вакцини від хвороби наразі не існує.

Через місто перевозять зброю для України, тому заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив, що служби перевірять причетність росії до розповсюдження захворювання.

Також у новині вказують, що всі загиблі були похилого віку та мали супутні захворювання. У статті не йшлося про бійців Інтернаціонального легіону. Нам також не вдалось знайти інформацію про співпрацю бійців Інтернаціонального легіону та 14 окремої механізованої бригади на Харківському напрямку, а також новину про госпіталізацію польського бійця.

Перший випадок зараження легіонельозом виявили 17 серпня у Жешуві. Наступного дня в місті відібрали 105 проб води, у сусідніх повітах – ще 8. Державний регіональний санітарний інспектор Підкарпатського воєводства Адам Сідор заявив, що у 4 із 9 проб води, узятих із водогону у Жешуві, виявили бактерії легіонелли. Водночас у пробі води з квартири інфікованого подружжя бактерії не знайшли. Він вказав, що найближчим часом епідеміологи опублікують звіти, які допоможуть встановити точну причину раптового поширення хвороби.

Як пояснила лікарка-інфекціоністка Лідіч Стопира, ситуація, коли незалежно одне від одного в кількох місцях раптом почалася хвороба легіонерів, є дивною. Імовірно, причиною поширення недуги може бути водопостачання.

26-27 серпня у Жешуві комунальники промили водопровідну мережу та додали у воду дозу хлору, яка у 20 разів перевищує звичайну. Станом на 28 серпня кількість загиблих зросла до 11 осіб, інфікованих – 114 осіб. Хвороба поширилась на 4 воєводства: Підкарпатське, Великопольське, Малопольське та Люблінське.

В Україні за останній рік не реєстрували жодного випадку захворювання на легіонельоз. Ворожі медіа регулярно поширюють дезінформацію про спалахи хвороб у країні. Особливо активно ці меседжі почали лунати після підриву Каховської ГЕС. Російські пропагандисти намагаються дискредитувати систему охорони здоров`я України, стверджуючи, що система неспроможна реагувати та протистояти епідеміям. Залякування українців та поширення недовіри до органів влади у суспільств є однією з цілей ворога. Водночас демонізуючи медицину в Україні, ворожі ресурси присвячують хвалебні оди системі охорони здоров`я в рф та на окупованих територіях.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001.

Автори: Анастасія Бродовська, Єлизавета Ткаченко