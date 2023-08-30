Очередной русский бред

Пользователи, ссылаясь на статью Associated Press, распространяют информацию, якобы в Харьковской области украинские военные 14 отдельной механизированной бригады заразили польского бойца Интернационального легиона неизвестной болезнью.

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После инфицирования его якобы ввели в медикаментозную кому, чтобы выиграть время для противодействия неизвестной болезни и впоследствии перевезли в больницу в Жешуве, где он распространил вирус. Следовательно, в Польше от заболевания умерли 10 и заразились 100 человек.

Как на самом деле

В статьи от 25 августа Associated Press говорится, что в Польше расследуют причину вспышки болезни легионеров в городе Жешуве, от которой погибли 7 человек и еще более 100 заразились. Власти начали проверять водопроводы, где могли развиваться бактерии, поскольку заражение происходит от вдыхания капель воды, содержащих бактерию Legionella. Болезнь не передается от человека человеку.

Болезнь легионеров или легионеллез – это легочная инфекция, вызванная бактерией Legionella. Самым распространенным способом заражения кондиционеры, увлажнители воздуха, бассейны, джакузи, а также краны, душевые кабины, которыми нечасто пользуются. В этих системах могут выделяться маленькие капли зараженной воды, которые вдыхает человек. Обычно инкубационный период продолжается от 2 до 10 дней. Симптомами болезни являются кашель, одышка, боль или дискомфорт в груди, особенно во время дыхания или кашля, высокая температура. Заболевание в большинстве своем поражает людей старшего возраста. Болезнь лечат антибиотиками, вакцины от болезни пока не существует.

Через город перевозят оружие для Украины, поэтому заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. заявил, что службы проверят причастность россии к распространению заболевания

Также в новости указывают, что все погибшие были пожилыми и имели сопутствующие заболевания. В статье речь не шла о бойцах Интернационального легиона. Нам также не удалось найти информацию о сотрудничестве бойцов Интернационального легиона и 14-й отдельной механизированной бригады на Харьковском направлении, а также новость о госпитализации польского бойца.

Первый случай заражения легионеллезом обнаружили 17 августа в Жешуве. На следующий день в городе отобрали 105 проб воды, в соседних уездах еще 8. Государственный региональный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Адам Сидор заявил, что в 4 из 9 проб воды, взятых из водопровода в Жешуве, были обнаружены бактерии легионеллы. В то же время в пробе воды из квартиры инфицированного супруги бактерии не обнаружили. Он отметил, что в ближайшее время эпидемиологи опубликуют отчеты, которые помогут установить точную причину внезапного распространения болезни.

Как объяснила врач-инфекционист Лидич Стопира, ситуация, когда независимо друг от друга в нескольких местах вдруг началась болезнь легионеров, странная. Вероятно, причиной распространения недуга может быть водоснабжение.

26-27 августа в Жешуве коммунальщики промыли водопроводную сеть и добавили в воду дозу хлора, которая в 20 раз превышает обычную. По состоянию на 28 августа число погибших выросла до 11 человек, инфицированных – 114 человек. Болезнь распространилась на 4 воеводства: Подкарпатское, Великопольское, Малопольское и Люблинское.

В Украине за последний год не регистрировали ни одного случая заболевания легионеллезом. Вражеские медиа регулярно распространяют дезинформацию о вспышках болезней в стране. Особенно активно эти месседжи начали раздаваться после подрыва Каховской ГЭС. Российские пропагандисты пытаются дискредитировать систему здравоохранения Украины, утверждая, что система не может реагировать и противостоять эпидемиям. Устрашение украинцев и распространение недоверия к органам власти у обществ является одной из целей врага. В то же время демонизируя медицину в Украине, враждебные ресурсы посвящают хвалебные оды системе здравоохранения в России и на оккупированных территориях.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО «Делойт Консалтинг» в рамках контракта №72012118C00001.

Авторы : Анастасия Бродовская, Елизавета Ткаченко