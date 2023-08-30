Для того, чтобы человек заразился, ему нужно вдохнуть возбудителя – легионелы, которые находятся в водном аэрозоле: душ, поток воздуха из кондиционера, фонтаны и фонтанчики. Легионелы широко распространены во всем мире, это часть природной флоры многих водоемов, как природных, так и искусственных.

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Первая ассоциация со словом "легионер" – Древний Рим, легионы Юлия Цезаря. Вторая – Франция, Иностранный легион. Ни то, ни другое с болезнью легионеров ничего общего не имеет.

Название связано с Американским легионом, организацией, основанной в 1919 году и объединяющей американцев – участников разных войн. Именно на съезде этой общественной организации в 1976 году, который проходил в городе Филадельфия, и разразилась вспышка непонятной инфекции. В течение месяца болезнь унесла жизни 34 из 220 больных делегатов и сразу же получила название "болезнь легионеров".

Несмотря на то, что легионеллы можно обнаружить в мокроте больных, случаи передачи инфекции от человека к человеку не зарегистрированы. Но если напомнить, что практически каждый современный офис оборудован системой кондиционирования воздуха, масштабы угрозы пугают.

Какую роль в заражении играют кондиционеры

Болезнь легионеров имеет резко выраженную сезонность – большинство вспышек и частных случаев заболевания регистрируется летом. Это не в последнюю очередь связано с интенсивной работой кондиционеров. В системах охлаждения накапливается конденсат, летнее солнышко разогревает его до 35 градусов Цельсия, и вот они – самые благоприятные условия для размножения легионеллы.

Однако такая проблема возникает в основном там, где существуют разветвленные централизованные системы кондиционирования воздуха, там где вода отстаивается некоторое время и контактирует с подаваемым воздухопроводом. В первую очередь это гостиницы и, как ни парадоксально, медицинские заведения.

Офисные кондиционеры действуют по другому принципу, из них конденсат удаляется сразу (и часто капает прямо на головы прохожих, проходящих под окнами офиса). К тому же, вода в таких системах имеет очень низкую температуру, чтобы в ней успели завестись и размножиться легионеллы.

Да и производители кондиционеров зашевелились после нескольких вспышек болезни легионеров, возникших по вине их оборудования. В современные системы очистки и увлажнения воздуха встраиваются специальные бактерицидные фильтры – от тканевых до ультрафиолетовых. Кроме того, кондиционеры проходят контроль чистоты подаваемого воздуха, в том числе и на содержание всякого рода микроорганизмов, по крайней мере, производители об этом регулярно и громко заявляют.

Симптомы легионеллеза

Инкубационный период легионеллеза в среднем составляет 5 – 7 дней. Наиболее распространена легионеллезная пневмония, то есть заболевание, возникающее при попадании возбудителя в легкие человека. Как правило, заболевание развивается очень быстро. Начинается все с умеренной головной боли и недомогания, а затем – в среднем через сутки – следует резкое повышение температуры до 40 градусов Цельсия, сопровождающееся сильным ознобом.

Самое грозное осложнение болезни легионеров, которое и приводит к смерти – дыхательная недостаточность. Летальность составляет от 5 до 30 процентов и сильно зависит от возраста и состояния пациента.

Легионела буквально "звереет" в условиях пониженного иммунитета, поэтому к группе риска относятся прежде всего люди среднего и пожилого возраста. Кроме того, благоприятными факторами являются курение и хронический стресс, опять же заставляющий упомянуть об офисных тружениках.

Лечение легионеллеза

Особых проблем с лечением болезни легионеров не возникает, потому что легионелла достаточно чувствительна к некоторым антибиотикам. Главное – начать лечение своевременно, пока вредная бактерия не нанесла больших повреждений легкому и всему организму.

Так что основная проблема – распознать легионела как возбудителя пневмонии, а вот в этом может помочь исследование ученых, расшифровавших геном бактерии, а также постоянная настороженность медиков на тяжелую пневмонию.