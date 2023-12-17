Історію хвороби пацієнтки та деталі операції розповіли у Володимирському медоб’єднанні.

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Паразит оселився в печінці

Зазначають, що причиною новоутворення став паразит, який зазвичай вражає тварин, найчастіше – собак. Це стрічковий червёяк ехінокок.

Очевидно, в тілі жінки він почувався комфортно, бо створив у печінці такий собі міхур, всередині якого відклав личинки. Там вони й дозрівали,

– повідомили медики.

Наголошують, що якби жінка вчасно не звернулася по допомогу і якби лікарі не виявили причину проблеми, невідомо, чим би закінчилася ця історія.

З якими скаргами звернулась пацієнтка

Жінка прийшла в лікарню зі скаргами на важкість і біль у правому підребер'ї. Медики відразу зрозуміли, що "бунтує" печінка, але і подумати не могли, що виявлять рідкісне паразитарне захворювання – ехінококоз.



Паразит оселився у печінці жінки / Фото Володимирське ТМО



Лікарі вчасно виявили причину пухлини / Фото Володимирське ТМО

Кісту успішно видалили, тож тепер пацієнтка почувається значно краще.

Що відомо про ехінококоз

Лікарі попереджають, що ехінококозом може захворіти будь-хто, а імунітету проти цієї хвороби немає.

Паразитарна кіста в печінці часом досягає гігантських розмірів – до 50 сантиметрів у діаметрі. Хвора людина небезпеки для інших не становить. Але її самопочуття та стан можуть значно погіршитись, можливі серйозні ускладнення .

Профілактика ехінококозу – обмеження контакту з собаками, ретельне миття рук перед прийманням їжі, миття фруктів та овочів.