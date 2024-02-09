Чи корисно пити воду натще

Вода важлива для функціонування всього організму. Вона покращує роботу травлення та нирок, перешкоджає закрепам, допомагає регулювати температуру тіла та зберігає шкіру гладенькою та пружною.

Також на тему За скільки часу формується корисна звичка та як це прискорити

Експерти рекомендують випивати жінкам 2,7 літра на день, а чоловікам 3,6 літра. Якщо ви займаєтеся спортом чи перебуваєте на сонці, пити потрібно більше. Але краще орієнтуватись на почуття спраги та не вливати в себе воду літрами, коли не хочеться. Також до зневоднення схильні літні люди та діти. Їм за водним балансом потрібно стежити особливо ретельно.

Немає релевантних досліджень про те, що пити воду натще корисніше. Вживати воду можна як під час їжі, і після. Якщо вам подобається розпочинати день зі склянки води, то продовжуйте так робити. Але якщо вранці хочеться спершу щось з'їсти, а потім випити води чи чай, то в цьому теж немає нічого поганого.

Користь меду

Деякі дослідження показують, що мед допомагає при серцево-судинних захворюваннях. Мед – джерело антиоксидантів, які знижують ризик хвороб серця. При захворюваннях шлунково-кишкового тракту мед захищає слизову оболонку шлунка, тому його можна використовувати при виразковій хворобі шлунка та запаленні шлунка та тонкої кишки – гастроентериті.

При обробці ран антисептичні властивості меду допомагають лікувати опіки, рани та виразки. При лікуванні застуди, кашлі мед має антимікробні властивості завдяки м'якій кислотності та перекису водню у складі. Висока в'язкість продукту через високу концентрацію цукру створює захисний бар'єр від бактерій. Але поки що це невеликі дослідження, які необхідно перевірити на великих вибірках.

Кому не можна мед

Мед безпечний як натуральний підсолоджувач та засіб від кашлю для дорослих, але суворо протипоказаний у будь-якому вигляді, навіть розбавленому у воді, для дітей до одного року. Він може спричинити дитячий ботулізм. Це серйозне інфекційне захворювання, яке викликається токсином, який виробляє бактерія, Clostridium botulinum. Спори клостридії іноді перебувають у меді.

У малюків хвороба може закінчитися паралічем дихальних м'язів та смертю. Також людина може мати алергію на мед. Вона здатна викликати серйозні, а в деяких випадках смертельні, симптоми: утруднене дихання, нудоту і блювання, запаморочення, слабкість, втрату свідомості, сильне потовиділення, аритмію.

Також мед може вплинути на рівень цукру в крові, тому людям із цукровим діабетом потрібно їсти мед або пити воду з ним з обережністю та лише після консультації з лікарем-ендокринологом.