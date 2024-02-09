Полезно ли пить воду натощак

Вода важна для функционирования всего организма. Она улучшает работу пищеварения и почек, препятствует запорам, помогает регулировать температуру тела и сохраняет кожу гладкой и упругой.

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Эксперты рекомендуют выпивать женщинам 2,7 литра в день, а мужчинам 3,6 литра. Если вы занимаетесь спортом или находитесь на солнце, пить нужно больше. Но лучше ориентироваться на чувство жажды и не вливать в себя воду литрами, когда не хочется. Также обезвоживанию подвержены пожилые люди и дети. Им за водным балансом нужно следить особенно тщательно.

Нет релевантных исследований о том, что пить воду натощак полезнее. Употреблять воду можно как во время еды, и после. Если вам нравится начинать день со стакана воды, то продолжайте так делать. Но если утром хочется сначала что-то съесть, а потом выпить воды или чай, то в этом тоже нет ничего плохого.

Польза меда

Некоторые исследования показывают, что мед помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях. Мед – источник антиоксидантов, которые снижают риск болезней сердца. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта мед защищает слизистую оболочку желудка, поэтому его можно использовать при язвенной болезни желудка и воспалении желудка и тонкой кишки – гастроэнтерите.

При обработке ран антисептические свойства меда помогают лечить ожоги, раны и язвы. При лечении простуды, кашля мед обладает антимикробными свойствами благодаря мягкой кислотности и перекиси водорода в составе. Высокая вязкость продукта из-за высокой концентрации сахара создает защитный барьер от бактерий. Но пока что это небольшие исследования, которые необходимо проверить на больших выборках.

Кому нельзя мед

Мед безопасен как натуральный подсластитель и средство от кашля для взрослых, но строго противопоказан в любом виде, даже разбавленном в воде, для детей до одного года. Он может вызвать детский ботулизм. Это серьезное инфекционное заболевание, которое вызывается токсином, который вырабатывает бактерия, Clostridium botulinum. Споры клостридии иногда находятся в меде.

У детей болезнь может закончиться параличом дыхательных мышц и смертью. Также человек может иметь аллергию на мед. Она способна вызвать серьезные, а в некоторых случаях смертельные, симптомы: затрудненное дыхание, тошноту и рвоту, головокружение, слабость, потерю сознания, сильное потоотделение, аритмию.

Также мед может повлиять на уровень сахара в крови, поэтому людям с сахарным диабетом нужно есть мед или пить воду с ним с осторожностью и только после консультации с врачом-эндокринологом.