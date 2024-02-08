Правило 21 дня не работает

Правило 21 дня – выдумка психокибернетики, в которой пластический хирург Макс Вилль рассказал о своих наблюдениях за пациентами. Он писал, что всем его клиентам, в среднем, хватало 3 недель, чтобы привыкнуть к своей новой внешности.

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Экспериментов для проверки этого утверждения он не проводил, зато привел много примеров из жизни. Например, по его мнению, человек за 21 день привыкает к новому дому или меняет свои убеждения.

Профессор калифорнийского института психологии Колин Камерер объясняет широкое распространение этой идеи ее привлекательностью: всего 3 недели, и ты уже якобы не сможешь представить жизнь без пятидесяти отжиманий ежедневно. Такой срок еще и мотивирует людей: это не целый год, чтобы устать от самой мысли, сколько придется стараться, но и не 3 дня, чтобы сразу понять, что это так не работает.

Сколько нужно времени на формирование привычки

На самом деле у каждого человека свой темп и срок выработки привычки. Это подтверждает исследование 2009 года, которое полностью опровергло правило 21 дня. Исследователи выяснили, что привычки развиваются от 18 до 254 дней, а участники эксперимента рассказали, что в среднем им понадобилось около 66 дней, чтобы привыкнуть к новому действию.

Они имели задание съедать один фрукт в обед, выпивать бутылку воды за обедом и бегать по 15 минут перед ужином. Отмечается, что на успешное формирование привычки сильно влияла автоматизация процесса: обязательно ежедневное повторение действий, а также сложность занятия. Одно дело – выпивать стакан свежего сока на завтрак, а другое – ежедневно после работы куда-то ехать, чтобы попотеть на тренировке.

Как сформировать полезную привычку

Если кто-то из вас сейчас в процессе выработки какой-то привычки, то мы имеем для вас лайфхаки от ученых, которые помогут вам достичь намеченных целей, если процесс затянется более чем на 21 день.

Во-первых, надо следить за прогрессом, хвалить себя, а лучше даже придумать какую-то небольшую награду. Важно не откладывать награду на потом, а поощрять себя сразу, иначе мозг не поймет, за что вы сделали себе приятное.

Во-вторых, создавайте поведенческие ассоциации с другими привычными занятиями. Например, если ходить в зал после работы, то мозг свяжет одно занятие с другим, и привычка сформируется быстрее.