Співробітники американської розвідки заявляють, що влада міста Ухань і провінції Хубей приховувала від уряду Китаю інформацію про небезпеку поширення нового коронавірусу. Центральна ж влада не інформувала про загрози ВООЗ.

Відповідну доповідь представили в США ще в червні, однак вона була засекречена, пише NYT з посиланням на власні джерела.

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У доповіді використані твердження ЦРУ та інших розвідувальних служб. Вони вважають, що "місцеві чиновники протягом тижнів тримали офіційних осіб в Пекіні в невідомості" щодо того, яку небезпеку становить новий вірус.

Розвідка США вважає, що чиновники в Ухані та провінції Хубей "намагалися приховати інформацію від китайського керівництва". Вони нібито могли побоюватися можливого покарання.

Однак центральна влада теж відіграла свою роль – "приховувала відомості від ВООЗ". Однак основна відповідальність, йдеться у доповіді, начебто лежить на місцевій владі.

Відповідно до цього, влада Сполучених Штатів може трохи пом'якшити курс щодо Китаю.

Що відомо про суперечності між США та Китаєм

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв, що вважає КНР відповідальної за початок пандемії.

Вашингтон звинувачує Пекін в приховуванні інформації про походження вірусу та масштабах поширення інфекції.

Водночас заступник міністра закордонних справ КНР Ле Юйчен наголошував, що держава "не приховувала будь-яку інформацію" про коронавірус. Він висловив жаль у зв'язку з тим, що "деякі політики використовують ситуацію з вірусом для шельмування Китаю".

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Зверніть увагу! Станом на ранок 20 серпня у світі зафіксували понад 22,5 мільйона випадків корона вірусу. Від недуги померли 791 тисяча, одужати вдалося 15,3 мільйона людей.