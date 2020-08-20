Влада Уханю таки приховувала відомості про коронавірус, – розвідка США
Співробітники американської розвідки заявляють, що влада міста Ухань і провінції Хубей приховувала від уряду Китаю інформацію про небезпеку поширення нового коронавірусу. Центральна ж влада не інформувала про загрози ВООЗ.
Відповідну доповідь представили в США ще в червні, однак вона була засекречена, пише NYT з посиланням на власні джерела.
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У доповіді використані твердження ЦРУ та інших розвідувальних служб. Вони вважають, що "місцеві чиновники протягом тижнів тримали офіційних осіб в Пекіні в невідомості" щодо того, яку небезпеку становить новий вірус.
Розвідка США вважає, що чиновники в Ухані та провінції Хубей "намагалися приховати інформацію від китайського керівництва". Вони нібито могли побоюватися можливого покарання.
Однак центральна влада теж відіграла свою роль – "приховувала відомості від ВООЗ". Однак основна відповідальність, йдеться у доповіді, начебто лежить на місцевій владі.
Відповідно до цього, влада Сполучених Штатів може трохи пом'якшити курс щодо Китаю.
Що відомо про суперечності між США та Китаєм
- Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв, що вважає КНР відповідальної за початок пандемії.
- Вашингтон звинувачує Пекін в приховуванні інформації про походження вірусу та масштабах поширення інфекції.
- Водночас заступник міністра закордонних справ КНР Ле Юйчен наголошував, що держава "не приховувала будь-яку інформацію" про коронавірус. Він висловив жаль у зв'язку з тим, що "деякі політики використовують ситуацію з вірусом для шельмування Китаю".
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