Сотрудники американской разведки заявляют, что власти города Ухань и провинции Хубэй скрывали от правительства Китая информацию об опасности распространения нового коронавируса. Центральная же власть не информировала об угрозах ВОЗ.

Соответствующий доклад представили в США еще в июне, однако он был засекречен, пишет NYT со ссылкой на собственные источники.

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В докладе использованы утверждения ЦРУ и других разведывательных служб. Они считают, что "местные чиновники в течение недель держали официальных лиц в Пекине в неизвестности" о том, какую опасность представляет новый вирус.

Разведка США считает, что чиновники в Ухане и провинции Хубэй "пытались скрыть информацию от китайского руководства". Они якобы могли опасаться возможного наказания.

Однако центральная власть тоже сыграла свою роль – "скрывала сведения от ВОЗ". Однако основная ответственность, говорится в докладе, вроде как лежит на местной власти.

В соответствии с этим, власти Соединенных Штатов могут несколько смягчить курс в отношении Китая.

Что известно о противоречиях между США и Китаем

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало пандемии.

Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции.

В то же время заместитель министра иностранных дел КНР Ле Юйчэн подчеркивал, что государство "не скрывало любую информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

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Обратите внимание! По состоянию на утро 20 августа во всем мире более 22,5 миллиона случаев корона вируса. От недуга умерли 791 тысяча, выздороветь удалось 15,3 миллиона человек.