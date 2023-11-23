Пожежа в домі може виникнути з багатьох причин, наприклад, через залишену на плиті сковорідку або обігрівач, який стояв надто близько до дивану. Вогонь поширюється дуже швидко – за 30 секунд невелике загоряння може перетворитися на справжню пожежу.

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Це смертельно небезпечно: крім самого вогню є ще гаряче повітря, яким небезпечно вдихати, а також їдкий дим і продукти горіння. Насамперед при пожежі потрібно думати про порятунок свого життя та життя близьких.

Що робити під час пожежі

Якщо спалах маленький і його можна локалізувати, наприклад на балконі, можна спробувати згасити його самостійно за допомогою води, прального порошку, землі від квітів або важкої мокрої тканини. Якщо за кілька секунд загасити не вдалося, час діяти за інструкцією.

Викличте пожежників. Для цього потрібно звернутися до Єдиної служби порятунку за телефоном 101. Назвіть адресу, місце, де перебуваєте, потім опишіть обставини: поширення вогню, вид та кількість диму, чи є постраждалі, чи можете ви самостійно вийти. Назвіть своє ім'я та прізвище.

Негайно залиште балкон або кімнату, де почалася пожежа, зачиніть за собою двері. Також потрібно закрити всі двері та вікна, щоб не створювати протяг. Якщо пожежа поширюється, у приміщенні з'являється дим, залиште квартиру.

Те саме стосується випадку, коли пожежа почалася в іншому місці і ви тільки відчули запах або побачили дим. Встаньте на карачки і повзіть у напрямку до дверей.

Перш ніж відчиняти двері, акуратно доторкніться до них і ручки: якщо вони гарячі, а також якщо в кімнату з того боку проникає дим, відкривати не можна. У такому разі залишайтеся в кімнаті, закрийте всі отвори навколо дверей мокрими ганчірками або скотчем і чекайте на допомогу. Якщо відчиняєте двері, робіть це повільно, щоб за необхідності знову закрити.

Залиште будинок. Якщо живете у багатоквартирному будинку, не користуйтеся ліфтами – вони можуть зупинитися будь-якої миті. Коли ви проходите через задимлені ділянки, затримуйте дихання або закривайте рот і ніс вологою тканиною.

Якщо на людині спалахнув одяг, потрібно негайно зупинитися, впасти на підлогу і перекочуватись, поки вогонь не згасне. Біг у такому разі лише прискорює процес горіння. У багатоквартирному будинку обов'язково сповістіть сусідів.

Якщо на шкірі є опіки, охолодіть їх прохолодною водою протягом 3 – 5 хвилин, а потім зверніться за медичною допомогою.

Що робити, якщо ви заблоковані в квартирі

Якщо ви не можете вийти з квартири, максимально захистіть її від поширення пожежі та підготуйте варіанти виходу на крайній випадок:

наберіть води у ванну та інші великі місткості; зніміть фіранки; відсуньте від вікон та дверей усі предмети, які можуть спалахнути; облийте підлогу та двері водою; якщо ви живете на нижніх поверхах, можете спуститися, використовуючи балкони; якщо не можна використовувати балкони та сходи, єдиним шляхом до порятунку може бути вікно. Цей варіант варто використовувати тільки в крайньому разі – кожен другий стрибок з висоти понад чотири поверхи смертельний; потрібно спробувати скоротити висоту стрибка, зв'язавши простирадла або щось інше, або ж стрибнути на полотняні покриття вантажівки, дах машини, квітник, навіс.

Перш ніж стрибнути, потрібно кинути вниз матраци, подушки, килими, щоб пом'якшити падіння.