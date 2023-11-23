Пожар в доме может возникнуть по многим причинам, например, из-за оставленной на плите сковородки или обогревателя, который стоял слишком близко к дивану. Огонь распространяется очень быстро – через 30 секунд небольшое возгорание может превратиться в настоящий пожар.

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Это смертельно опасно: кроме самого огня есть еще горячий воздух, которым опасно вдыхать, а также едкий дым и продукты горения. Прежде всего, при пожаре нужно думать о спасении своей жизни и жизни близких.

Что делать во время пожара

Если вспышка маленькая и ее можно локализовать, например на балконе, можно попытаться потушить ее самостоятельно с помощью воды, стирального порошка, земли от цветов или тяжелой мокрой ткани. Если за несколько секунд погасить не удалось, пора действовать по инструкции.

Вызовите пожарных. Для этого нужно обратиться в Единую службу спасения по телефону 101. Назовите адрес, место, где находитесь, затем опишите обстоятельства: распространение огня, вид и количество дыма, пострадавшие или можете вы самостоятельно выйти. Назовите свое имя и фамилию.

Немедленно оставьте балкон или комнату, где начался пожар, закройте за собой дверь. Также нужно закрыть все двери и окна, чтобы не создавать сквозняк. Если пожар распространяется, в помещении возникает дым, оставьте квартиру.

То же касается случая, когда пожар начался в другом месте и вы только почувствовали запах или увидели дым. Встаньте на четвереньки и ползите по направлению к двери.

Прежде чем открывать дверь, аккуратно прикоснитесь к ней и ручки: если они горячие, а также если в комнату по ту сторону проникает дым, открывать нельзя. В таком случае оставайтесь в комнате, закройте все проемы вокруг двери мокрыми тряпками или скотчем и ждите помощи. Если открываете дверь, делайте это медленно, чтобы при необходимости снова закрыть.

Оставьте дом. Если живете в многоквартирном доме, не пользуйтесь лифтами – они могут остановиться в любой момент. Когда вы проходите через задымленные участки, задерживайте дыхание или закрывайте рот и нос влажной тканью.

Если на человеке загорелась одежда, нужно немедленно остановиться, упасть на пол и перекатываться, пока огонь не погаснет. Бег в этом случае только ускоряет процесс горения. В многоквартирном доме обязательно известите соседей.

Если на коже ожоги, охладите их прохладной водой в течение 3 – 5 минут, а затем обратитесь за медицинской помощью.

Что делать, если вы заблокированы в квартире

Если вы не можете выйти из квартиры, максимально оградите ее от распространения пожара и подготовьте варианты выхода на крайний случай:

наберите воды в ванную и другие большие емкости; снимите занавески; отодвиньте от окон и дверей все предметы, которые могут загореться; облейте пол и дверь водой; если вы живете на нижних этажах, можете спуститься с помощью балконов; если нельзя использовать балконы и лестницы, единственным путем спасения может быть окно. Этот вариант следует использовать только в крайнем случае – каждый второй скачок с высоты свыше четырех этажей смертелен; нужно попытаться сократить высоту прыжка, связав простыни или что-то другое, или прыгнуть на полотняные покрытия грузовика, крышу машины, цветник, навес.

Прежде чем прыгнуть, нужно бросить вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы смягчить падение.