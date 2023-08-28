Спека досить сильно впливає на організм, причому вік не має особливого значення. Але є люди, які особливо вразливі до спеки, це: літні, люди з хронічними або серйозними захворюваннями, маленькі діти, люди, прикуті до ліжка, люди з наркотичною чи алкогольною залежністю.

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Як впоратися зі спекою

Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Важливо підтримувати водний баланс. У спеку організм втрачає багато рідини, ми пітніємо, щоб охолоджуватися. Деяким людям за станом здоров'я не можна багато пити. Якщо так, уточніть у лікаря, як не переборщити.

Якомога довше залишайтеся в приміщеннях, де є кондиціонер. Це найзручніший спосіб сховатися від спеки. Якщо вдома важко підтримувати комфортну температуру, можна вирушити до громадських просторів із кондиціюванням повітря, кафе чи бібліотеки.

Закрийте штори в кімнатах, які виходять на сонячний бік, щоб у приміщеннях було прохолодніше.

Не покладайтеся на вентилятор як основний охолодний пристрій під час сильної спеки. Він не охолоджує, а лише ганяє гаряче повітря.

Охолоджуйте тіло: намочіть рушник і обітріть тіло, опускайте ноги в холодну воду і приймайте прохолодний (не крижаний!) душ.

Не виходьте на вулицю у найспекотніший час дня, приблизно з 11:00 до 15:00 (у різних місцях цей період може відрізнятися). Якщо все ж таки потрібно вийти, надягніть капелюх або кепку, використовуйте сонцезахисний крем з SPF мінімум 30, візьміть пляшечку води і переміщайтеся по тіні.

Носіть світлий вільний одяг з натуральних тканин, таких як бавовна та льон. Він пропускає повітря і швидко сохне, так ви менше потітимете.

Їжте частіше й невеликими порціями. Саме час для холодних закусок, наприклад, салатів, холодного борщу, овочів або гаспачо.

Перенесіть заняття спортом на вулиці або роботу в саду на пізній вечір або ранок, коли прохолодніше. При інтенсивних навантаженнях у спеку організм швидше втрачає рідину, через це може настати зневоднення.

Ніколи нікого не залишайте у закритому автомобілі, особливо дітей чи тварин.

Тепловий удар

Якщо людина багато часу провела на спеці, вона може отримати теплове виснаження. Це зазвичай не є ознакою серйозної проблеми, якщо можна протягом 30 хвилин охолонути і прийти до норми. Ось ознаки теплового виснаження :

головний біль;

запаморочення та сплутаність свідомості;

втрата апетиту та погане самопочуття;

надмірне потовиділення;

судоми в руках, ногах та животі;

прискорене дихання чи пульс;

висока температура;

сильна спрага.

Симптоми часто однакові у дорослих та дітей, але малюки можуть стати млявими та сонними.

Терміново зверніться за медичною допомогою, якщо у людини є ознаки теплового удару: