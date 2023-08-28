Жара достаточно сильно влияет на организм, причем возраст не имеет особого значения. Но есть люди, особенно уязвимые к жаре, это: пожилые, люди с хроническими или серьезными заболеваниями, маленькие дети, люди, прикованные к постели, люди с наркотической или алкогольной зависимостью.

Также на тему Действительно ли арбуз может очищать почки

Как справиться с жарой

Пейте много воды, даже если не испытываете жажды. Важно поддерживать водный баланс. В жару организм теряет много жидкости, мы потеем, чтобы охлаждаться. Некоторым людям по состоянию здоровья нельзя много пить. Если да, уточните у врача, как не переборщить.

Как можно дольше оставайтесь в помещениях, где есть кондиционер. Это самый удобный способ спрятаться от жары. Если дома трудно поддерживать комфортную температуру, можно отправиться в общественные просторы с кондиционированием воздуха, кафе или библиотеки.

Закройте шторы в комнатах, выходящих на солнечную сторону, чтобы в помещениях было прохладнее.

Не полагайтесь на вентилятор как основное охлаждающее устройство во время сильной жары. Он не охлаждает, а только гоняет горячий воздух.

Охлаждайте тело: намочите полотенце и оботрите тело, опускайте ноги в холодную воду и принимайте прохладный (не ледяной!) душ.

Не выходите на улицу в самое жаркое время дня, примерно с 11:00 до 15:00 (в разных местах этот период может отличаться). Если все же нужно выйти, наденьте шляпу или кепку, используйте солнцезащитный крем из SPF минимум 30, возьмите бутылочку воды и перемещайтесь по тени.

Носите светлую свободную одежду из натуральных тканей, таких как хлопок и лен. Он пропускает воздух и быстро сохнет, так вы будете меньше потеть.

Ешьте почаще и небольшими порциями. Самое время для холодных закусок, например салатов, холодного борща, овощей или гаспачо.

Перенесите занятия спортом на улице или работу в саду на поздний вечер или утро, когда прохладнее. При интенсивных нагрузках в жару организм быстрее теряет жидкость, поэтому может наступить обезвоживание.

Никогда никого не оставляйте в закрытом автомобиле, особенно детей или животных

Тепловой удар

Если человек много времени провел на жаре, он может получить тепловое истощение. Это обычно не признак серьезной проблемы, если можно в течение 30 минут остыть и прийти в норму. Вот признаки теплового истощения:

головная боль;

головокружение и спутанность сознания;

потеря аппетита и плохое самочувствие;

чрезмерное потоотделение;

судороги в руках, ногах и животе;

учащенное дыхание или пульс;

высокая температура;

сильная жажда.

Симптомы часто одинаковы у взрослых и детей, но малыши могут стать безжизненными и сонными.

Срочно обратитесь за медицинской помощью, если у человека есть признаки теплового удара: