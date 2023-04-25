Нагадаємо, що 15 квітня у Судані спалахнула війна між армією та воєнізованими формуваннями Сил швидкої підтримки (RSF). Вона перетворила житлові райони на зони бойових дій, убивши щонайменше 459 людей та поранивши понад 4000.

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До чого може призвести захоплення лабораторії

Представник ВООЗ Німа Саїд Абід сказав, що бойовики однієї зі сторін викинули техніків з Національної лабораторії громадського здоров'я. Там, зокрема, зберігалися запаси крові.

Як пише видання, йдеться про лабораторію у столиці країни, місті Хартум, що містить збудники кору та холери.

Це головне занепокоєння: немає доступу для лаборантів, щоб потрапити до лабораторії та безпечно зберігати наявні біологічні матеріали та речовини,

– сказав він.

Своєю чергою, провідний діяч громадянської політичної коаліції "Сили свободи та змін" Ясір Арман, закликав гуманітарні організації та міжнародну спільноту допомогти відновити водопостачання та електрику, а також відправити генератори до лікарень.

"На вулицях розкидані тіла та хворі люди, які не можуть знайти ліків, немає води та електрики. Людям потрібно дозволити поховати своїх мертвих під час припинення вогню", – наголосив Арман.

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