Одним із наслідків пандемії стало скорочення доступу до звичайної медичної допомоги та зниження охоплення імунізацією. У результаті в листопаді 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила кір "неминучою загрозою у всіх регіонах світу".

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Чому потрібно вакцинуватися проти кору

Раніше всі ми були щеплені від кору, але зараз все більше батьків відмовляються від вакцинації, не розуміючи, на яку небезпеку вони наражають дитину і оточуючих.

Кір – що це? Це вірусне захворювання. Його спосіб передачі схожий на COVID-19, причому поширення між людьми відбувається повітряно-краплинним шляхом. Інфекція викликає висипання та лихоманку в легких випадках. Але важкі випадки можуть включати енцефаліт (набряк мозку), сліпоту та пневмонію. Щорічно реєструється близько 9 мільйонів випадків захворювання на кір та 128 000 смертей.

Вакцина проти кору, яка може вводитися сама по собі або в поєднанні з іншими щепленнями, такими як паротит та краснуха, дуже ефективна. У більшості країн діє схема прийому двох доз, при цьому перша доза зазвичай вводиться у віці 12 місяців, а друга – у 4 роки.

Вакцина забезпечує дуже високий і тривалий захист і є зразком хвороби, якій можна запобігти за допомогою вакцинації. Схема прийому двох доз забезпечує приблизно 99% захист від інфекції кору.

До чого призводить відмова від вакцинації

У країнах з низьким рівнем охоплення вакцинацією від кору помирає кожен десятий хворий. У розвинених країнах смертність у переважній більшості випадків припадає на нещеплених людей і становить приблизно один випадок на 1000 – 5000 випадків захворювання на кір.

За даними ВООЗ, рекордну кількість – майже 40 мільйонів дітей – пропустили принаймні одну дозу вакцини проти кору 2021 року. Якщо така динаміка триватиме далі, відсоток дитячої смертності ризикує зрости до рекордної кількості.