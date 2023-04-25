Напомним, что 15 апреля в Судане вспыхнула война между армией и военизированными формированиями Сил скорой поддержки (RSF). Она превратила жилые районы в зоны боевых действий, убив не менее 459 человек и ранив более 4000 человек.

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К чему может привести захват лаборатории

Представитель ВОЗ Нема Саид Абид сказал, что боевики одной из сторон выбросили техников из Национальной лаборатории общественного здоровья. Там, в частности, хранились запасы крови.

Как пишет издание, речь идет о лаборатории в столице страны, городе Хартум, что содержит возбудители кори и холеры.

Это главное беспокойство: нет доступа для лаборантов, чтобы попасть в лабораторию и безопасно хранить имеющиеся биологические материалы и вещества,

– сказал он.

В свою очередь, ведущий деятель гражданской политической коалиции "Силы свободы и перемен" Ясир Арман, призвал гуманитарные организации и международное сообщество помочь восстановить водоснабжение и электричество, а также отправить генераторы в больницы.

"На улицах разбросаны тела и больные люди, которые не могут найти лекарства, нет воды и электричества. Людям нужно разрешить похоронить своих мертвых во время прекращения огня", – подчеркнул Арман.

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