Нові висновки представиди дослідники з Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. їх дані проливають світло на вплив ожиріння на мітохондрії, ключові енерговиробничі структури клітин.

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Деталі дослідження

Свої результати учені підкріпили експерементами за участі тварин. Вони виявли, що під час годування мишей висококалорійною дієтою, мітохондрії в їхніх жирових клітинах розпадалися на менші, при цьому знижується здатність спалювати жир. Водночас, як зазначили дослідники, цей процес можна контролювати за допомогою гена, який легко можна видалити, уникнувши ожиріння навіть за висококалорійної дієти.

Алан Салтіел, один із авторів дослідження, професор медичного факультету, пояснив, що надлишок калорій унаслідок переїдання не тільки призводить до збільшення ваги, а й ініціює метаболічний каскад, що своєю чергою провокує зниження спалювання енергії і срияє тому, щоб ожиріння прогресувало.

Довідка. У США на ожиріння страждає понад 40% дорослих. Ожиріння виникає через накопичення жиру в організмі, переважно в жировій тканині. Попри те, що ця тканина забезпечує важливі механічні та метаболічні функції, дисбаланс калорій призводить навпаки сприяє погіршенню здатності спалювати енергію в жирових клітинах.

Процес відбувається на молекулярному рівні

У ході експериментів учені також виявили молекулу RaIA, яка відіграє важливу роль у фрагментації мітохондрій і надактивації при ожирінні. І власне учені говорили про видалення саме цього гена, пов'язаного з RaIA, коли пояснювали, що це допомогло захистити мишей від набору ваги.

Відтак, ці результати свідчать, що наука може отримати новий шлях для розробки цільових терапій.

При цьому уточнюють, що білки, на які впливає RaIA у мишей, схожі з людськими білками, пов1язаними з ожирінням і резистентністю до інсуліну, вказуючи на можливі аналогічні механізми у людей. Водночас експерименти за участі людей все ще потрібні.

Але уже зараз можна стверджувати, що розуміння цих складних метаболічних механізмів відкриває перспективи для нових методів лікування ожиріння і інших метаболічних розладів.