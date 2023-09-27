При розсіяному склерозі імунна система організму атакує мієлінову оболонку, що захищає нейрони. Це порушує зв'язок з мозком і з часом призводить до слабкості, оніміння, втрати зору, обмеження рухливості, а в результаті – до паралічу.

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За оцінками ВООЗ, у світі приблизно 2,8 мільйона людей страждають на це хронічне захворювання нервової системи, що призводить до інвалідності. Розсіяний склероз дуже важливо діагностувати на ранніх стадіях, щоб скоріше розпочати лікування і тим самим уповільнити прогресування хвороби.

Нове дослідження розсіяного склерозу

Довгий час вважалося, що її клінічні прояви починаються лише з першим епізодом демієлінізації, наприклад, при виникненні проблем із зором. Однак неврологи з Університету Британської Колумбії (Канада) зрозуміли, що цьому передує цілий період, коли хвороба дається взнаки непрямими шляхами, а не класичними симптомами.

Спільно з колегами із ще кількох канадських вишів дослідники проаналізували медичні карти 6863 пацієнтів із розсіяним склерозом зі свого регіону. Вчені звертали увагу на поширеність психічних станів та порушень, включаючи депресію, тривогу, біполярний розлад та шизофренію, протягом п'яти років до появи у пацієнтів класичних, визнаних медициною, ознак розсіяного склерозу. Потім ці відомості зіставили з даними контрольної групи, до якої увійшли 31865 пацієнтів без аутоімунної патології.

Ранні симптоми розсіяного склерозу

З'ясувалося, що у хворих на розсіяний склероз проблеми з психікою зустрічалися майже вдвічі частіше (28%), ніж у загальній популяції (14,9%). Також більший відсоток людей із першої групи звертався за медичною допомогою з приводу психічних симптомів. Сюди увійшли відвідування терапевтів та психіатрів, випадки призначення ліків та госпіталізації.

Розрив у пацієнтів із розсіяним склерозом збільшувався з кожним роком із п'яти років, які передували клінічним проявам хвороби. Піку психічні симптоми досягли останні 12 місяців перед початком розсіяного склерозу.

Відкриття вчених важливі з огляду на те, що можливості лікування розсіяного склерозу, особливо на ранніх стадіях, останніми роками помітно покращилися.