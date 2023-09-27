При рассеянном склерозе иммунная система организма атакует миелиновую оболочку, защищающую нейроны. Это нарушает связь с мозгом и со временем приводит к слабости, онемению, потере зрения, ограничению подвижности, а в результате – к параличу.

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По оценкам ВОЗ, в мире примерно 2,8 миллиона человек страдают этим хроническим заболеванием нервной системы, что приводит к инвалидности. Рассеянный склероз очень важно диагностировать на ранних стадиях, чтобы поскорее приступить к лечению и тем самым замедлить прогрессирование болезни.

Новое исследование рассеянного склероза

Долгое время считалось, что ее клинические проявления начинаются только с первым эпизодом демиелинизации, например при возникновении проблем со зрением. Однако неврологи из Университета Британской Колумбии (Канада) поняли, что этому предшествует целый период, когда болезнь сказывается косвенными путями, а не классическими симптомами.

Совместно с коллегами из еще нескольких канадских вузов исследователи проанализировали медицинские карты 6863 пациентов с рассеянным склерозом из своего региона. Ученые обращали внимание на распространенность психических состояний и нарушений, включая депрессию, тревогу, биполярное расстройство и шизофрению, в течение пяти лет до появления у пациентов классических признанных медициной признаков рассеянного склероза. Затем эти сведения сопоставили с данными контрольной группы, в которую вошли 31 865 пациентов без аутоиммунной патологии.

Ранние симптомы рассеянного склероза

Выяснилось, что у больных рассеянным склерозом проблемы с психикой встречались почти вдвое чаще (28%), чем в общей популяции (14,9%). Также больший процент людей из первой группы обращался за медицинской помощью по поводу психических симптомов. Сюда вошли посещения терапевтов и психиатров, случаи назначения лекарства и госпитализации.

Разрыв у пациентов с рассеянным склерозом увеличивался с каждым годом с пяти лет, предшествовавших клиническим проявлениям болезни. Пика психические симптомы достигли последние 12 месяцев перед началом рассеянного склероза.

Открытия ученых важны, учитывая, что возможности лечения рассеянного склероза, особенно на ранних стадиях, в последние годы заметно улучшились.