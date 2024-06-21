Міжнародна команда вчених виявила переконливі свідчення наявності певних генів, які впливають на частоту вживання кави та її вплив на організм. Виявляється, генетичні особливості можуть взаємодіяти з навколишнім середовищем та культурними факторами, що призводить до різноманітності реакцій на каву серед різних людей.

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Нове дослідження кави

З попередніх досліджень ми знали, що гени можуть впливати на споживання кави, тому знахідка про спадковість цієї звички у двох різних групах не стала для нас сюрпризом,

– розповів Абрахам Палмер, професор психіатрії з Університету Каліфорнії до Сан-Дієго.

Дослідження проводилося шляхом загальногеномного асоціативного аналізу (GWAS), у ході якого було проаналізовано дані понад 460 000 осіб із двох великих баз даних: 23andMe, що включає понад 130 000 американців, та британського Біобанку за участю понад 334 000 британців.

Вчені підкреслюють, що кава може бути корисною, але її слід вживати свіжозавареною і правильно зберігати зерна, захищаючи їх від тепла, вологи, кисню та світла.

Любов до кави визначається генетично

"Ми використовували ці масиви даних для виявлення ділянок геному, які корелюють із ймовірністю вживання кави, і для ідентифікації генів та біологічних механізмів, що лежать в основі цієї звички", – пояснила доктор Хейлі Торп, головний автор дослідження.

Дослідники виявили, що генетичні профілі пов'язані з різним рівнем споживання кави в обох групах. Однак, коли аналізувалися зв'язки між "кавовими генами" та здоров'ям, результати були суперечливі.

Наприклад, у базі даних 23і Me генетичні варіанти, асоційовані зі збільшеним споживанням кави, корелювали з такими негативними станами, як ожиріння та зловживання речовинами.

Водночас у британському Біобанку спостерігався зворотний зв'язок із психічним здоров'ям: ті ж генетичні варіанти, які асоціювалися з великим споживанням кави, в одній популяції були пов'язані з підвищеним ризиком психічних розладів, а в іншій – зі зменшеним.