Раніше вже існували припущення про те, що ВПЛ – найпоширеніша інфекція, яка передається статевим шляхом, може впливати на фертильність. В основному увага приділялася впливу вірусу на жіночу фертильність, але тепер вчені звернули увагу і на можливий зв'язок між ВПЛ та чоловічою безплідністю.

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З більш ніж 200 відомих генотипів ВПЛ деякі класифікуються як низького, а інші – як високого канцерогенного ризику. Останні відомі як причина раку шийки матки, а також пов'язані з раком інших органів, включаючи вульву, піхву, ротову порожнину та горло, статевий член та анус.

Нове дослідження ВПЛ

У статті аргентинські дослідники представили дані, що свідчать про те, що високоонкогенні штами ВПЛ можуть пригнічувати імунну систему в чоловічій репродуктивній системі. Це, своєю чергою, може знижувати природну здатність організму боротися з вірусом, яка є у більшості здорових людей з нормальним імунітетом.

В рамках дослідження впливу ВПЛ на чоловічу репродуктивну систему проаналізували зразки насіннєвої рідини 205 чоловіків віком від 34 до 36 років, які звернулися до урологічної клініки в Аргентині з 2018 по 2021 рік для оцінки фертильності або через проблеми з сечовивідними шляхами. Жоден з учасників не був вакцинований проти ВПЛ. Для визначення наявності ВПЛ та інших статевих інфекцій використовувався метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Дослідження показало, що у 19% учасників (39 осіб) виявили ВПЛ. Серед них у 20 чоловіків були виявлені високоризикові типи вірусу, у семи – низькоризикові, а у 12 – тип ВПЛ не було визначено через низьке вірусне навантаження.

ВПЛ погіршує чоловіче здоровʼя

При вивченні зразків сперми з використанням стандартних методів ВООЗ не було виявлено значних відмінностей між чоловіками з різними типами ВПЛ та групою з негативним результатом на вірус. Однак більш детальний аналіз виявив, що у чоловіків з високоризиковими типами ВПЛ спостерігалося зниження рівня лейкоцитів та прозапальних цитокінів (IL-6 та IL-1β), що вказувало на ослаблену імунну відповідь в урогенітальному тракті.

Також були помічені ознаки підвищеного окислювального стресу, зокрема збільшення кількості мертвих сперматозоїдів у порівнянні з чоловіками без ВПЛ або з низькоризиковими типами вірусу.

Дослідники дійшли висновку, що фертильність чоловіків із високоризиковими типами ВПЛ може бути порушена. У майбутніх дослідженнях потрібно з'ясувати, як небезпечні типи ВПЛ впливають на ДНК сперматозоїдів і як це може вплинути на здоров'я потомства.