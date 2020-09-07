"Здорове харчування – легко" – заявили у Гарварді та розробили рекомендацію у вигляді спеціальної "Тарілки здорового харчування".

Про це йдеться у проєкті Virobnik.ua на 24 каналі.

До слова Коли їсти, щоб зменшити жирові відкладення

Тарілка має певний розподіл:

½ тарілки має складатися з овочів та фруктів – саме вони мають бути основою раціону. Однак пам'ятайте: картопля не вважається корисним овочем, адже негативно впливає на рівень цукру в крові

¼ тарілки – цільнозернові продукти: пшениця, кіноа, вівсянка, гречка, неочищенний рис, а також макарони з цільної пшениці — всі вони мають нижчий вплив на рівень цукру в крові, ніж білий хліб, білий рис та інші очищенні зерна.

¼ тарілки – білки. Риба, курка, квасоля та горіхи добре засвоюються організмом, а тому вважаються корисними джерелами білка. До того ж, рецепти їх приготування – різноманітні: запечені або зроблені на пару, додавання у салати, звичайне поєднання з овочами тощо. А от від червоного м'яса, бекону, ковбас та інших оброблених продуктів краще відмовитися.

При розробленні цієї тарілки вчені звернули окрему увагу на олію та напої.

Корисні олії – оливкова, кукурудзяна, арахісова й ті, що не містять шкідливих транс-жирів – можна вживати у помірній кількості.

Щодо рідини, то вчені радять відмовитися від солодких напоїв, обмежити споживання молока й молочних продуктів до однієї чи двох порцій на день. Від фруктових соків, що пропонують магазини, варто теж відмовитися через велику кількість цукру у їхньому складі.

Найголовніше правило цієї тарілки – надавати перевагу якісному харчуванню. Тож слідкуйте за тим, що обираєте для свого раціону й будьте здорові.