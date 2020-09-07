"Здоровое питание – легко" – заявили в Гарварде и разработали рекомендацию в виде специальной "Тарелки здорового питания".

Об этом говорится в проекте Virobnik.ua на 24 канале.

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Тарелка имеет определенное распределение:

½ тарелки должно состоять из овощей и фруктов – именно они должны быть основой рациона. Однако помните: картофель не считается полезным овощем, так как негативно влияет на уровень сахара в крови.

¼ тарелки – цельнозерновые продукты: пшеница, киноа, овсянка, гречка, неочищенный рис, а также макароны из цельной пшеницы – все они имеют более низкое влияние на уровень сахара в крови, чем белый хлеб, белый рис и другие очищенные зерна.

¼ тарелки – белки. Рыба, курица, фасоль и орехи хорошо усваиваются организмом, а потому считаются полезными источниками белка. К тому же, рецепты их приготовления разнообразны: запеченные или на пару, добавленные в салаты, обычное сочетание с овощами и тому подобное. А вот от красного мяса, бекона, колбас и других обработанных продуктов лучше отказаться.

При разработке этой тарелки ученые обратили отдельное внимание на масло и напитки.

Полезные масла – оливковое, кукурузное, арахисовое и не содержащие вредных трансжиров можно употреблять в умеренном количестве.

Что касается жидкости, то ученые советуют отказаться от сладких напитков, ограничить потребление молока и молочных продуктов до одной или двух порций в день. От фруктовых соков, которые предлагают магазины, тоже стоит отказаться из-за большого количества сахара в их составе.

Самое главное правило этой тарелки – отдавать предпочтение качественному питанию. Поэтому следите за тем, что выбираете для своего рациона, и будьте здоровы.

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Детали смотрите в видео: