Разом зі стоматологинею Ксенією Лазаревою, за матеріалами видання "ДентАрт", розбираємося, як спосіб життя впливає на колір композитної реставрації та які заходи дозволять зберегти сяючу посмішку.

Композитна реставрація – це відновлення природної форми зуба за допомогою фотополімерних матеріалів. Фактором, на який звертає увагу пацієнт, є стабільність кольору використаних композитів. Щоб служити довговічно і не втратити естетику, вони мають зберігати колір і гладкість поверхні протягом тривалого періоду.

Пацієнти забувають про те, що вживання деяких продуктів може призвести до зміни кольору стоматологічних матеріалів. Ними є чай і кава (з цукром і молоком або без них), газовані напої, виноградний і вишневий сік, вино, соєвий соус, тютюновий дим і дезінфікуючі засоби, що застосовуються для полоскання рота.

При постійній присутності мікрофлори, слини і частому вживанні кольорової їжі (хроматогенів), стійкість кольору естетичного матеріалу порушується,

– зазначає лікарка Ксенія Лазарєва.

Напої

Вплив деяких харчових барвників може вплинути на стійкість кольору відновлювальних матеріалів незалежно від їхнього складу. Було доведено, що середовища з низьким рН впливають на поверхневу цілісність матеріалів. Щоб знизити ймовірність зміни кольору композитних реставрацій, лікарі радять замінити червоне вино на біле, а частоту прийому кави, чаю і газованих напоїв зменшити.

На стабільність кольору також впливають енергетичні та спортивні напої. Спортсменам і прихильникам енергетиків варто замінити їх на воду,

– додає експертка.

Вплив відварів ромашки і шавлії у пацієнтки з інтактними зубами. Зняття зубних відкладень близько року тому / Фото за матеріалами "ДентАрт" #3, 2021

Дезінфікуючі засоби

Хлоргексидин спричиняє зміну кольору тканин порожнини рота і реставрацій, особливо в поєднанні з дієтичними факторами.

Дієтичні продукти, що містять танін, мають високий хромогенний потенціал, особливо при застосуванні з хлоргексидином. Денатуровані білки і залізо з раціону містять тіолові групи, які відновлюються до сірки і згодом утворюють сульфід заліза. Він відповідає за плями на поверхні композитів,

– пояснює Ксенія Лазарєва.

Вплив розчинів хлоргексидину у пацієнтки з композитними реставраціями і хронічним пародонтитом. Зняття зубних відкладень близько пів року тому / Фото за матеріалами "ДентАрт" #3, 2021

Тютюновий дим

Сигаретний дим містить 7000 хімічних речовин, деякі з яких канцерогенні і можуть стати причиною розвитку онкології порожнини рота, захворювань слизової і пародонту, а також впливати на довговічність стоматологічних імплантатів.

Пацієнт викурює до 20 сигарет на день. Зняття зубних відкладень близько року тому / Фото за матеріалами "ДентАрт"

У дослідженні Zhao з'ясували, що сигаретний дим викликає знебарвлення стоматологічних композитних смол. Автор дослідження зробив висновок, що виключення продуктів горіння тютюну може знизити вплив куріння на колір композитів. На думку Ксенії Лазаревої, якщо взяти до уваги висновок Zhao, то варто розглянути і вплив бездимних продуктів.

Так, у дослідженні Zanetti порівнювався вплив аерозолю системи нагрівання тютюну і сигарет на зміну кольору зубних композитів. За результатами було визначено, що значення емалі, дентину і композитних пломбувальних матеріалів збільшувалися з часом в обох групах, але в значно меншому ступені в групі з використанням системи нагрівання тютюну (СНТ), ніж у групі, яка курила сигарети.

Пацієнтка використовує систему нагрівання тютюну. Зуби відновлені композитними реставраціями близько року тому. Зняття зубних відкладень близько пів року тому / Фото за матеріалами "ДентАрт" #3, 2021

Композитні реставрації збережуть колір при перегляді способу життя. За висновком експертки, для більшої довговічності та естетичної привабливості посмішки варто відмовитися від шкідливих звичок або знизити їхній вплив за допомогою менш шкідливих альтернатив.

Рекомендується скоротити споживання харчових барвників, виключити газовані напої, а також з обережністю використовувати дезінфікуючі засоби і відмовитися від сигарет. Але, якщо відмова від нікотину неможлива, варто розглянути варіанти використання бездимних альтернатив, які виключають утворення диму і смол. Це дозволить поліпшити стан не тільки порожнини рота, але і здоров'я загалом.