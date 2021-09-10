Вместе со стоматологом Ксенией Лазаревой разбираемся, как образ жизни влияет на цвет композитной реставрации и какие меры позволят сохранить сияющую улыбку.

Композитная реставрация — это восстановление естественной формы зуба с помощью фотополимерных материалов. Фактором, на который обращает внимание пациент, является стабильность цвета использованных композитов. Чтобы служить долговечно и не утратить эстетику, они должны сохранять цвет и гладкость поверхности в течение длительного периода.

Пациенты забывают о том, что употребление некоторых продуктов может привести к изменению цвета стоматологических материалов. Ими являются чай и кофе (с сахаром и молоком или без них), газированные напитки, виноградный и вишневый сок, вино, соевый соус, табачный дым и дезинфицирующие средства, применяемые для полоскания рта.

При постоянном присутствии микрофлоры, слюны и частом употреблении цветной пищи (хроматогенов), устойчивость цвета эстетического материала нарушается,

– отмечает врач Ксения Лазарева.

Напитки

Воздействие некоторых пищевых красителей может повлиять на устойчивость цвета восстановительных материалов независимо от их состава. Было доказано, что среды с низким рН влияют на поверхностную целостность материалов. Чтобы снизить вероятность изменения цвета композитных реставраций, врачи советуют заменить красное вино на белое, а частоту приема кофе, чая и газированных напитков уменьшить.

На стабильность цвета также влияют энергетические и спортивные напитки. Спортсменам и любителям энергетиков стоит заменить их на воду,

– дополняет эксперт.

Влияние отваров ромашки и шалфея у пациентки с интактными зубами. Снятие зубных отложений около года назад / Фото по материалам "ДентАрт" #3, 2021.

Дезинфицирующие средства

Хлоргексидин вызывает изменение цвета тканей полости рта и реставраций, особенно в сочетании с диетическими факторами.

Диетические продукты, содержащие танин, имеют высокий хромогенный потенциал, особенно при применении с хлоргексидином. Денатурированные белки и железо из рациона содержат тиоловые группы, которые восстанавливаются до серы и со временем образуют сульфид железа. Он отвечает за пятна на поверхности композитов,

– объясняет Ксения Лазарева.

Влияние растворов хлоргексидина у пациентки с композитными реставрациями и хроническим пародонтитом. Снятие зубных отложений около полугода назад / Фото по материалам "ДентАрт" #3, 2021.

Табачный дым

Сигаретный дым содержит 7000 химических веществ, некоторые из которых канцерогенны и могут стать причиной развития онкологии полости рта, заболеваний слизистой и пародонта, а также влиять на долговечность стоматологических имплантатов.

Пациент выкуривает до 20 сигарет в день. Снятие зубных отложений около года назад / Фото по материалам "ДентАрт" #3, 2021.

В исследовании Zhao выяснили, что сигаретный дым вызывает обесцвечивание стоматологических композитных смол. Автор исследования сделал вывод, что исключение продуктов горения табака может снизить влияние курения на цвет композитов. По мнению Ксении Лазаревой, если принять во внимание заключение Zhao, то стоит рассмотреть и влияние бездымных продуктов.

Так, в исследовании Zanetti сравнивалось влияние аэрозоля системы нагревания табака и сигарет на изменение цвета зубных композитов. По результатам было определено, что значение эмали, дентина и композитных пломбировочных материалов увеличивались со временем в обеих группах, но в значительно меньшей степени в группе с использованием системы нагревания табака (СНТ), чем в группе, которая курила сигареты.

Пациентка использует систему нагревания табака. Зубы восстановлены композитными реставрациями около года назад. Снятие зубных отложений около полугода назад / Фото по материалам "ДентАрт" #3, 2021.

Композитные реставрации сохранят цвет при пересмотре образа жизни. По заключению эксперта, для большей долговечности и эстетической привлекательности улыбки стоит отказаться от вредных привычек или снизить их влияние с помощью менее вредных альтернатив.

Рекомендуется сократить потребление пищевых красителей, исключить газированные напитки, а также с осторожностью использовать дезинфицирующие средства и отказаться от сигарет. Но, если отказ от никотина невозможен, стоит рассмотреть варианты использования бездымных альтернатив, которые исключают образование дыма и смол. Это позволит улучшить состояние не только полости рта, но и здоровья в целом.