Люди, які перехворіли на легку форму COVID-19, можуть виробити антитіла. Які дають захист від коронавірусу.

До такого висновку дійшли Французькі вчені з Інституту Пастера, пише bloomberg.

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Дослідження проводилося у двох лікарнях в Страсбурзі, де експерти стежили за станом хворих медиків.

Результати, які отримали були "обнадійливими", оскільки нині мало відомо про механізми імунітету проти коронавірусу, особливо у людей з легкою формою захворювання.

Ми знали, що у людей з важкою формою захворювання виробляються антитіла протягом 15 днів після появи симптомів. Тепер ми знаємо, що це відноситься і для тих, хто має незначні симптоми, навіть якщо рівень антитіл, ймовірно, менший,

– сказав Арно Фонтанет, керівник глобального департаменту охорони здоров'я в Інституті Пастера.



Після легкої форми коронавірусу теж виникає імунітет / unsplash.com

Як проходило дослідження?

Дослідження провели на 160 медиках, які мали легкі симптоми. Два типи серологічних тестів, які спрямовані на пошук імунітету, показали, що майже всі працівники охорони здоров'я – 153 зі 160 в першому випадку та 159 зі 160 в іншому, виробили антитіла протягом 15 днів після початку хвороби.

Використовуючи окремий тест, щоб визначити, чи може антитіло нейтралізувати вірус, дослідження показало, що 98% добровольців мали антитіла між 28 і 41 днем ​​після перших ознак інфекції коронавірусу.

За словами вчених, тепер мета полягає в тому, щоб контролювати "стійкість відповіді антитіл і їх здатність нейтралізувати коронавірус протягом тривалого періоду часу".