Дослідження, проведене вченими з Університету штату Огайо (США) на чолі з Ренделом Векслером, виявило, що гіпертонія, яка є провідним фактором ризику серцево-судинних захворювань, часто діагностується з порушенням стандартів вимірювання артеріального тиску (АТ). Точність вимірювання цього показника є вкрай важливою для виявлення ризику у пацієнтів та призначення ефективного лікування.

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Як правильно міряти тиск

Правила вимірювання АТ, запропоновані Американською кардіологічною асоціацією, вказують, що медик повинен підібрати відповідний за розміром манжет, під яким не має бути одягу. Під час виміру не можна розмовляти. Пацієнт повинен сидіти на стільці, поставивши ступні на підлогу, спираючись на спинку стільця та утримуючи руку з манжетою для вимірювання тиску на рівні серця.

Нове дослідження вимірювання тиску

Дослідження виявило, що багато медиків нехтують цими рекомендаціями, вимірюючи АТ в умовах, що не відповідають стандартам. Це включає ситуації, коли пацієнт сидить на оглядовому столі, залишаючи ноги в повітрі, без підтримки спини і рукою, що не підтримує манжету на рівні серця. Такі помилки у вимірі можуть призвести до неточних результатів та неправильного лікування пацієнтів, що створює ризики для їхнього здоров'я.

Учасників дослідження було відібрано в осінній період 2022 року серед пацієнтів та медичного персоналу амбулаторного відділення Медичного центру Векснера при Університеті штату Огайо в Колумбусі.

Загальна кількість учасників у рандомізованому клінічному дослідженні з потрійним перехресним дизайном становила 150 осіб. Перша група (48 осіб) проходила вимірювання артеріального тиску на оглядовому столі з фіксованою висотою, а потім на екзаменаційному кріслі з положенням, що регулюється.

Учасники другої групи (49 осіб) проходили вимірювання у зворотній послідовності, а учасники третьої групи (53 особи) знімали обидва набори даних на екзаменаційному кріслі. Щоразу перед вимірами учасники мали період відпочинку.

Навіть лікарі неправильно вимірюють тиск

Результати вимірювань на столі були поєднані із середніми значеннями вимірювань, проведених на стільці для подальшого аналізу та порівняння.

З'ясувалося, що тиск систоли (більше значення), виміряний у людини в горизонтальному положенні на кушетці, перевищував показники на 7 міліметрів ртутного стовпа в порівнянні з вимірюваннями в сидячому положенні в кріслі, а діастолічний тиск був вище на 4,5 міліметра ртутного стовпа.

Згідно з висновками дослідження, така різниця у вимірах достатня для того, щоб неправильно класифікувати мільйони людей як хворих на гіпертонію, тоді як їхній тиск залишається в межах норми. Це може призвести до призначення непотрібних препаратів проти гіпертонії та викликати надмірно низький тиск після їхнього вживання.

Враховуючи, що багато людей у всьому світі вимірюють тиск самостійно в домашніх умовах, точність таких вимірювань, очевидно, не може бути вищою, ніж у медичного персоналу. Отже, звичка орієнтуватися на неправильно виміряний тиск стосується як мінімум мільйонів людей по всьому світу та поза лікарською спільнотою.