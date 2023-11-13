Исследование, проведенное учеными из Университета штата Огайо (США) во главе с Ренделом Векслером, выявило, что гипертония, являющаяся ведущим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, часто диагностируется с нарушением стандартов измерения артериального давления (АД). Точность измерения этого показателя крайне важна для выявления риска у пациентов и назначения эффективного лечения.

Также на тему 10 самых распространенных мифов о сердечно-сосудистых заболеваниях

Как правильно измерять давление

Правила измерения АД, предложенные Американской кардиологической ассоциацией, указывают, что медик должен подобрать подходящий по размеру манжет, под которым не должно быть одежды. Во время измерения нельзя разговаривать. Пациент должен сидеть на стуле, поставив ступни на пол, опираясь на спинку стула и удерживая руку с манжетой для измерения давления на уровне сердца.

Новое исследование измерения давления

Исследование выявило, что многие медики пренебрегают этими рекомендациями, измеряя АД в условиях, не отвечающих стандартам. Это включает ситуации, когда пациент сидит на смотровом столе, оставляя ноги в воздухе, без поддержки спины и рукой, не поддерживающей манжету на уровне сердца. Такие ошибки в измерении могут привести к неточным результатам и неправильному лечению пациентов, что создает риски для их здоровья.

Участники исследования были отобраны в осенний период 2022 года среди пациентов и медицинского персонала амбулаторного отделения Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо в Колумбусе.

Общее количество участников в рандомизированном клиническом исследовании с тройным перекрестным дизайном составило 150 человек. Первая группа (48 человек) проходила измерение артериального давления на смотровом столе с фиксированной высотой, а затем на экзаменационном кресле с регулируемым положением.

Участники второй группы (49 человек) проходили измерения в обратной последовательности, а участники третьей группы (53 человека) снимали оба набора данных на экзаменационном кресле. Каждый раз перед измерениями у участников был период отдыха.

Даже врачи неправильно измеряют давление

Результаты измерений на столе были сопряжены со средними значениями измерений, проведенных на стуле для дальнейшего анализа и сравнения.

Выяснилось, что систолическое давление (большее значение), измеренное у человека в горизонтальном положении на кушетке, превышало показатели на 7 миллиметров ртутного столба по сравнению с измерениями в сидячем положении в кресле, а диастолическое давление было выше на 4,5 миллиметра ртутного столба. .

Согласно выводам исследования, такая разница в измерениях достаточна для того, чтобы неправильно классифицировать миллионы людей как больных гипертонией, тогда как их давление остается в пределах нормы. Это может привести к назначению ненужных препаратов против гипертонии и вызвать чрезмерно низкое давление после их употребления.

Учитывая, что многие люди во всем мире измеряют давление самостоятельно в домашних условиях, точность таких измерений, очевидно, не может быть выше, чем у медицинского персонала. Следовательно, привычка ориентироваться на неправильно измеренное давление касается как минимум миллионов людей по всему миру и вне врачебного сообщества.