Що таке ВІЛ, коли він переростає у СНІД та все, що треба знати про тестування
1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Його мета – привернути увагу громадськості й нагадати суспільству, що ВІЛ/СНІД є однією з важливих проблем людства.
За оцінювальними даними в Україні станом на 2019 рік – 250 000 людей, які живуть з ВІЛ. Але майже кожен другий українець з ВІЛ не знає про свій статус, пише 24 канал.
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У всьому світі 38 мільйонів людей мають ВІЛ. З них 36,2 мільйона дорослі й 1,8 мільйона – діти молодше 15 років. Також 67% людей, що живуть з ВІЛ, отримували антиретровірусну терапію.
В чому різниця між ВІЛ і СНІД
ВІЛ – це вірус імунодефіциту людини. А СНІД – це остання стадія ВІЛу – синдром набутого імунодефіциту людини.
На цій стадії організм людини дуже ослаблений, він втрачає здатність чинити опір інфекціям. Тому у людини розвивається дуже багато хвороб, які призводять до смерті.
Кому потрібно робити тести на ВІЛ
Єдиний спосіб дізнатися, чи є у вас ВІЛ, – це пройти тестування, оскільки симптоми ВІЛ можуть не проявлятися протягом багатьох років.
Обов'язково тест на ВІЛ проходять:
- донори крові, плазми крові, сперми та інших біологічних рідин, тканин і органів – при кожному взятті донорського матеріалу;
- представники окремих професій, наприклад медичний персонал, що працює в центрах з профілактики та боротьби зі СНІДом, співробітники лабораторій, які здійснюють обстеження населення на ВІЛ-інфекцію.
CDC рекомендують всім людям у віці від 13 до 64 років хоча б один раз в житті пройти тестування на ВІЛ, а також радять пройти тест якомога швидше, якщо ви відповіли ствердно на будь-який з цих питань:
- Ви чоловік, який займався незахищеним сексом з іншим чоловіком, ВІЛ статус якого ви не знаєте?
- Чи були у вас статеві контакти анальні або вагінальні з ВІЛ-інфікованим партнером?
- Чи було у вас більше одного сексуального партнера з моменту останнього тесту на ВІЛ?
- Чи робили ви ін'єкції наркотиків і чи користувалися загальними голками, шприцами або іншим обладнанням для ін'єкцій (наприклад, місткістю, через яку в шприц набирали наркотик) з іншими людьми?
- Ви обмінювали секс на наркотики або гроші?
- Чи було у вас діагностовано інше захворювання, що передається статевим шляхом?
- Чи були у вас діагностовано гепатит або туберкульоз?
- У вас був секс з кимось, хто міг би відповісти ствердно на будь-який з перерахованих вище питань, або з кимось, чия сексуальна історія вам невідома?
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Де здати тест на ВІЛ
Тестування на ВІЛ в Україні є доступним. Ви можете зробити тест на ВІЛ:
- у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта,
- в центрах профілактики та боротьби зі СНІДом,
- представництвах профільних громадських організацій,
- в мобільних амбулаторіях та інших закладах,
- ви можете зробити тест самостійно, купивши експрес-тест на ВІЛ в аптеці.
Результати тесту на ВІЛ
Якщо результат тесту негативний, можливо, у вас немає ВІЛ. Але тест виявляє вірус тільки на 2-6 тижні після зараження. Тому, якщо ви не впевнені в результаті, спробуйте ще раз через деякий час.
Якщо результат позитивний, вам проведуть повторний тест, щоб підтвердити діагноз. Два позитивних тести свідчать про те, що у вас ВІЛ. Хоча сьогодні не можна вилікувати ВІЛ, ви можете значно поліпшити тривалість і якість життя, якщо будете отримували антиретровірусну терапію.
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