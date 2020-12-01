1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Його мета – привернути увагу громадськості й нагадати суспільству, що ВІЛ/СНІД є однією з важливих проблем людства.

За оцінювальними даними в Україні станом на 2019 рік – 250 000 людей, які живуть з ВІЛ. Але майже кожен другий українець з ВІЛ не знає про свій статус, пише 24 канал.

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У всьому світі 38 мільйонів людей мають ВІЛ. З них 36,2 мільйона дорослі й 1,8 мільйона – діти молодше 15 років. Також 67% людей, що живуть з ВІЛ, отримували антиретровірусну терапію.

Антиретровірусна терапія (АРТ) – що це? Метод терапії ВІЛ-інфекції, що складається з комбінації декількох противірусних препаратів. АРТ знижує кількість вірусу (або вірусне навантаження) в крові та біологічних рідинах. Така терапія рекомендується всім людям з ВІЛ, незалежно від того, як довго вони заражені. АРТ також знижує ймовірність передачі ВІЛ іншим людям, якщо приймати її за призначенням.

В чому різниця між ВІЛ і СНІД

ВІЛ – це вірус імунодефіциту людини. А СНІД – це остання стадія ВІЛу – синдром набутого імунодефіциту людини.

На цій стадії організм людини дуже ослаблений, він втрачає здатність чинити опір інфекціям. Тому у людини розвивається дуже багато хвороб, які призводять до смерті.

Кому потрібно робити тести на ВІЛ

Єдиний спосіб дізнатися, чи є у вас ВІЛ, – це пройти тестування, оскільки симптоми ВІЛ можуть не проявлятися протягом багатьох років.

Обов'язково тест на ВІЛ проходять:

донори крові, плазми крові, сперми та інших біологічних рідин, тканин і органів – при кожному взятті донорського матеріалу;

представники окремих професій, наприклад медичний персонал, що працює в центрах з профілактики та боротьби зі СНІДом, співробітники лабораторій, які здійснюють обстеження населення на ВІЛ-інфекцію.

CDC рекомендують всім людям у віці від 13 до 64 років хоча б один раз в житті пройти тестування на ВІЛ, а також радять пройти тест якомога швидше, якщо ви відповіли ствердно на будь-який з цих питань:

Ви чоловік, який займався незахищеним сексом з іншим чоловіком, ВІЛ статус якого ви не знаєте? Чи були у вас статеві контакти анальні або вагінальні з ВІЛ-інфікованим партнером? Чи було у вас більше одного сексуального партнера з моменту останнього тесту на ВІЛ? Чи робили ви ін'єкції наркотиків і чи користувалися загальними голками, шприцами або іншим обладнанням для ін'єкцій (наприклад, місткістю, через яку в шприц набирали наркотик) з іншими людьми? Ви обмінювали секс на наркотики або гроші? Чи було у вас діагностовано інше захворювання, що передається статевим шляхом? Чи були у вас діагностовано гепатит або туберкульоз? У вас був секс з кимось, хто міг би відповісти ствердно на будь-який з перерахованих вище питань, або з кимось, чия сексуальна історія вам невідома?

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Де здати тест на ВІЛ

Тестування на ВІЛ в Україні є доступним. Ви можете зробити тест на ВІЛ:

у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта,

в центрах профілактики та боротьби зі СНІДом,

представництвах профільних громадських організацій,

в мобільних амбулаторіях та інших закладах,

ви можете зробити тест самостійно, купивши експрес-тест на ВІЛ в аптеці.

Результати тесту на ВІЛ

Якщо результат тесту негативний, можливо, у вас немає ВІЛ. Але тест виявляє вірус тільки на 2-6 тижні після зараження. Тому, якщо ви не впевнені в результаті, спробуйте ще раз через деякий час.

Якщо результат позитивний, вам проведуть повторний тест, щоб підтвердити діагноз. Два позитивних тести свідчать про те, що у вас ВІЛ. Хоча сьогодні не можна вилікувати ВІЛ, ви можете значно поліпшити тривалість і якість життя, якщо будете отримували антиретровірусну терапію.