1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Его цель – привлечь внимание общественности и напомнить обществу, что ВИЧ/СПИД является одной из важных проблем человечества.

По оценочным данным в Украине по состоянию на 2019 год – 250 000 человек, живущих с ВИЧ. Но почти каждый второй украинец с ВИЧ не знает о своем статусе, пишет 24 канал.

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Во всем мире у 38 миллионов человек ВИЧ. Из них 36,2 миллиона взрослые и 1,8 миллиона – дети младше 15 лет. Также 67% людей, живущих с ВИЧ, получали антиретровирусную терапию.

Антиретровирусная терапия (АРТ) - что это? Метод терапии ВИЧ-инфекции, состоящий из комбинации нескольких противовирусных препаратов. АРТ снижает количество вируса (или вирусную нагрузку) в крови и биологических жидкостях. Такая терапия рекомендуется всем людям с ВИЧ, независимо от того, как долго они заражены. АРТ также снижает вероятность передачи ВИЧ другим людям, если принимать ее по назначению.

В чем разница между ВИЧ и СПИД

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. А СПИД – это последняя стадия ВИЧ – синдром приобретенного иммунодефицита человека.

На этой стадии организм человека очень ослаблен, он теряет способность сопротивляться инфекциям. Поэтому у человека развивается очень много болезней, которые приводят к смерти.

Кому нужно делать тесты на ВИЧ

Единственный способ узнать, есть ли у вас ВИЧ, – это пройти тестирование, поскольку симптомы ВИЧ могут не проявляться в течение многих лет.

Обязательно тест на ВИЧ проходят:

доноры крови, плазмы крови, спермы и других биологических жидкостей, тканей и органов – при каждом взятии донорского материала;

представители отдельных профессий, например медицинский персонал, работающий в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, сотрудники лабораторий, которые осуществляют обследование населения на ВИЧ-инфекцию.

CDC рекомендуют всем людям в возрасте от 13 до 64 лет хотя бы один раз в жизни пройти тестирование на ВИЧ, а также советуют пройти тест как можно скорее, если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов:

Вы мужчина, который занимался незащищенным сексом с другим мужчиной, ВИЧ статус которого вы не знаете? Были ли у вас половые контакты анальные или вагинальные с ВИЧ-инфицированным партнером? Было ли у вас более одного сексуального партнера с момента последнего теста на ВИЧ? Делали ли вы инъекции наркотиков и пользовались ли общими иглами, шприцами или другим оборудованием для инъекций (например, вместимостью, через которую в шприц набирали наркотик) с другими людьми? Вы обменивали секс на наркотики или деньги? Было ли у вас диагностировано другое заболевание, передающееся половым путем? Были ли у вас диагностированы гепатит или туберкулез? У вас был секс с кем-то, кто мог бы ответить утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, или с кем-то, чья сексуальная история вам неизвестна?

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Где сдать тест на ВИЧ

Тестирование на ВИЧ в Украине доступно. Вы можете сделать тест на ВИЧ:

у своего семейного врача, педиатра или терапевта,

в центрах профилактики и борьбы со СПИДом,

представительствах профильных общественных организаций,

в мобильных амбулаториях и других учреждениях,

вы можете сделать тест самостоятельно, купив экспресс-тест на ВИЧ в аптеке.

Результаты теста на ВИЧ

Если результат теста отрицательный, возможно, у вас нет ВИЧ. Но тест выявляет вирус только на 2-6 неделе после заражения. Поэтому, если вы не уверены в результате, попробуйте еще раз через некоторое время.

Если результат положительный, вам проведут повторный тест, чтобы подтвердить диагноз. Два положительных теста свидетельствуют о том, что у вас ВИЧ. Хотя сегодня нельзя вылечить ВИЧ, вы можете значительно улучшить продолжительность и качество жизни, если будете получать антиретровирусную терапию.