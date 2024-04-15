На цей момент залежність від інтернету не є офіційно визнаним психічним розладом, але вона впливає на ментальний стан, поведінку та якість життя людини. Серед молоді все частіше спостерігається феномен фаббінгу – постійне відволікання на смартфон під час особистого спілкування з людьми.

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Це призводить не тільки до розсіювання уваги, але і до погіршення спілкування з оточенням, а також до виникнення відчуття дискомфорту.

Нове дослідження впливу інтернету

Фахівці з Університету Дербі у Великій Британії, Університету Тейлорс та Університету Санвей у Малайзії, а також Університету Монаша в Австралії провели метааналіз 52 попередніх досліджень, підтвердивши, що тривалий час, проведений за екраном, негативно впливає на соціальне спілкування людини.

Їхні результати показують, що тривале щоденне використання інтернету сприяє денній сонливості та викликає симптоми депресії у молодих людей.

Негативний вплив інтернету на дітей

У ході дослідження вони вивчили дані про підлітків віком від 10 до 19 років. Цей вік був обраний через те, що підлітки на етапі фізичного та психологічного розвитку схильніші до залежності від інтернету. Аналіз показав, що інтернет займає велику частину життя досліджуваних, витісняючи інші корисні активності, такі як соціальне спілкування та фізична активність. Через це виникають денна сонливість та посилюються симптоми депресії.

Дослідники зробили висновок про важливість життя, яке є поза онлайн-середовищем. Вони рекомендують заохочувати дотримання гігієни сну, яка включає відмову від використання гаджерів перед сном, проведення активних занять після школи і допомогу в побудові особистого спілкування.

Крім того, вони вважають важливим перейти до усвідомленого використання інтернету, обмежуючи час, що проводиться в мережі, та роблячи паузи для роботи чи навчання та відпочинку.