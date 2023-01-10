За останніми загальносвітовими даними сьогодні у світі кожна третя доросла людина зазнає хронічного стресу. Цей стан характеризується багатьма симптомами, що отруюють життя: безсонням, головними болями, проблемами із травленням, тахікардією, дратівливістю та втомою.

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Нове дослідження стресу

Група вчених з Університету Пенсільванії вирішила з'ясувати, наскільки краще почуваються люди, які живуть практично без стресу. У дослідженні взяли участь 2,8 тисячі людей. Протягом восьми днів вони щовечора відповідали на запитання про свій настрій, фізичні симптоми та стреси протягом дня. Вони також розповідали, скільки позитивних емоцій та подій їм вдалося відчути за минулі 24 години.

Близько 10% добровольців не відчували стрес під час спостережного періоду. Ці люди з більшою ймовірністю були в хорошому настрої і рідше страждали від хронічних захворювань.

Користь стресу

Проте вчені виявили й інший бік безтурботного життя: тестування на пізнання, яке у тому числі визначає ризик зниження когнітивних функцій, у цій групі показало нижчі бали порівняно з іншими учасниками. Це означає, що вони з більшою ймовірністю зіткнуться з проблемою в майбутньому.

Крім того, у добровольців, які живуть без стресу, вчені відзначили менше позитивних подій, вони рідше надавали емоційну підтримку оточуючим та не отримували її самі. Примітно, що "сухарями" найчастіше виявлялися неодружені чоловіки похилого віку.

На думку вчених, незначний стрес протягом дня — це не лише переживання, а й показник того, що людина живе повноцінним життям, наповненим спілкуванням з людьми та різними емоціями. Крім того, невеликий стрес справді може бути корисним.