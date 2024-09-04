Міністерство оборони України та командування медичних сил ініціювали амбітний проєкт по розбудові системи стабілізаційних пунктів у зоні бойових дій. Проєкт передбачає створення підземних госпіталів, які оснащені всім необхідним для проведення складних хірургічних втручань. Перший з таких шпиталів вже почав функціонувати.

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Чим оснащений госпіталь

Цей медичний комплекс був оснащений телемедичною системою завдяки співпраці з японськими партнерами, що дозволяє здійснювати передачу медичних даних пацієнтів для дистанційної консультації між лікарями.

Госпіталі розміщені в шести великих сталевих бункерах загальною довжиною майже 8 метрів кожен і діаметром 2,5 метра. Забезпечені вони сучасними системами вентиляції, водопостачання і альтернативного живлення, а також радіоелектронною боротьбою для забезпечення безпеки.

Вартість та кількість пацієнтів

Втіленню проєкту сприяло не тільки бюджетне, але й приватне фінансування від відповідального бізнесу, готового підтримати такі ініціативи. Загальна вартість проєкту склала 20 мільйонів гривень.

У такому госпіталі можливо одночасно стабілізувати стан близько сотні поранених щодня і проводити до чотирьох операцій одночасно. Це створює передумови для ефективного рятування життів українських захисників.

За планами уряду, подібні підземні медичні станції будуть зведені в кількості понад двох десятків, що суттєво зміцнить військово-медичну інфраструктуру країни.