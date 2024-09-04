Министерство обороны Украины и командование медицинских сил инициировали амбициозный проект по развитию системы стабилизационных пунктов в зоне боевых действий. Проект предусматривает создание подземных госпиталей, которые оснащены всем необходимым для проведения сложных хирургических вмешательств. Первый из таких госпиталей уже начал функционировать.

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Чем оснащен госпиталь

Этот медицинский комплекс был оснащен телемедицинской системой благодаря сотрудничеству с японскими партнерами, что позволяет осуществлять передачу медицинских данных пациентов для дистанционной консультации между врачами.

Госпитали размещены в шести больших стальных бункерах общей длиной почти 8 метров каждый и диаметром 2,5 метра. Обеспечены они современными системами вентиляции, водоснабжения и альтернативного питания, а также радиоэлектронной борьбой для обеспечения безопасности.

Стоимость и количество пациентов

Воплощению проекту способствовало не только бюджетное, но и частное финансирование от ответственного бизнеса, готового поддержать такие инициативы. Общая стоимость проекта составила 20 миллионов гривен.

В таком госпитале возможно одновременно стабилизировать состояние около сотни раненых ежедневно и проводить до четырех операций одновременно. Это создает предпосылки для эффективного спасения жизней украинских защитников.

По планам правительства, подобные подземные медицинские станции будут возведены в количестве более двух десятков, что существенно укрепит военно-медицинскую инфраструктуру страны.