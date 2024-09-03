Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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У 14-річної дівчини тяжкі поранення – травматичний шок, відкрита травма грудної порожнини, перелами рук і ноги,

– повідомили в ОВА.

Наразі дитина перебуває в операційній.

"Медики борються за її життя", – додав Прокудін.

Деталі атаки

Зазначимо, що країна-агресор атакувала Херсон сьогодні, 3 вересня, близько 4 ранку. Ворог вдарив по будинку.

Раніше керівник ОВА повідомляв, що російські війська за добу обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини.

Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, освітній та культурний заклади, адмінбудівля, церква, три багатоповерхівки та 28 приватних будинків. Одна людина загинула, четверо, зокрема дитина, – поранені.