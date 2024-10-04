Хірург пояснив свій вчинок тим, що "не зміг знайти стерильний скальпель". Про це повідомляє Metro.

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Подробиці інциденту

Інцидент трапився у грудні 2023 року у лікарні University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust. Фонд NHS, який керує установою, розповів, що пацієнту потрібна була невідкладна операція. Але перед тим, як він потрапив до операційної, у нього сталася зупинка серця.

Під час невідкладної допомоги хірург використовував ніж, яким він зазвичай ріже фрукти на обід. На щастя, пацієнт вижив.

Хірург сам повідомив про свій вчинок. Разом з усією командою в лікарні проаналізувало те, що сталося.

У пацієнта, якому мали зробити невідкладну операцію, сталася зупинка серця перед тим, як його доправили до операційної, і в результаті він потребував негайної допомоги для порятунку життя. Життя пацієнта, на щастя, було врятовано завдяки діям хірургічної команди, але всі причетні визнали, що дії, вжиті в той момент, виходили за рамки звичайних процедур і не повинні були бути необхідними,

– сказала головна лікарка фонду, професорка Кетрін Урч.

Професор Грем Постон, експерт-свідок з питань клінічної недбалості та колишній хірург-консультант, сказав: "Це мене дивує і обурює. По-перше, складаний ніж не є стерильним. По-друге, він не є операційним інструментом. І, по-третє, весь набір мав бути там".

Пацієнта проінформували про інцидент. Головна юристка юридичної фірми Slater and Gordon Ніша Шарма, яка представляє інтереси пацієнтів та їхніх родин, назвала цей випадок "абсолютно жахливим" і шокуючим.