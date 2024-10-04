Хирург объяснил свой поступок тем, что "не смог найти стерильный скальпель". Об этом сообщает Metro.

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Подробности инцидента

Инцидент произошел в декабре 2023 года в больнице University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust. Фонд NHS, который руководит учреждением, рассказал, что пациенту нужна была неотложная операция. Но перед тем, как он попал в операционную, у него произошла остановка сердца.

Во время неотложной помощи хирург использовал нож, которым он обычно режет фрукты на обед. К счастью, пациент выжил.

Хирург сам сообщил о своем поступке. Вместе со всей командой в больнице проанализировало то, что произошло.

У пациента, которому должны были сделать неотложную операцию, произошла остановка сердца перед тем, как его доставили в операционную, и в результате он нуждался в немедленной помощи для спасения жизни. Жизнь пациента, к счастью, была спасена благодаря действиям хирургической команды, но все причастные признали, что действия, принятые в тот момент, выходили за рамки обычных процедур и не должны были быть необходимыми,

– сказала главный врач фонда, профессор Кэтрин Урч.

Профессор Грэм Постон, эксперт-свидетель по вопросам клинической халатности и бывший хирург-консультант, сказал: "Это меня удивляет и возмущает. Во-первых, складной нож не является стерильным. Во-вторых, он не является операционным инструментом. И, в-третьих, весь набор должен был быть там".

Пациента проинформировали об инциденте. Главный юрист юридической фирмы Slater and Gordon Ниша Шарма, которая представляет интересы пациентов и их семей, назвала этот случай "абсолютно ужасным" и шокирующим.