Вона запрацювала на базі реабілітаційного центру "Незламні" у львівській Клінічній лікарні Святого Пантелеймона. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Зореслава Губарь.

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За час війни сотні – тисячі людей втратили повноцінне життя. Аби його повернути, і не було потрібно за цим їхати за кордон, власне й запрацювали ця майстерня,

– сказала вона.

Що відомо про майстерню

За словами кореспондентки, новітня майстерня складається з двох приміщень: в одному відбувається виготовлення протезів, а в іншому – примірки та інші маніпуляції.

Обладнання та комплектуючі є надсучасними, виготовлені з використанням передових світових технологій. "Це німецький виробник. Їх надала мальтійська служба допомоги за сприяння уряду Німеччини та Міністерства охорони здоров'я України", – сказала Губарь.

До цього важливого проєкту долучилися міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, команда протезистів зі США та українські фахівці.

Варто зауважити, що на сучасну допомогу вже очікують перші пацієнти. До прикладу, Олександр Голуб – цивільний чоловік, який втратив ногу 11 червня внаслідок потужного обстрілу. Невдовзі він отримає свій протез.

Олександр Голуб (справа) / Фото 24 каналу

Кореспондентка зауважила, що кожен процес коштує чималих грошей – щонайменше 10 тисяч доларів. "Допомогти може кожен з нас – потрібно просто зайти на сайт Dobro.ua. Благодійником може стати кожен. Також можемо відправити смс, яка коштує 20 гривень", на номер 88001", – підсумувала Зореслава Губарь.

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