Она заработала на базе реабилитационного центра "Несокрушимые" во львовской Клинической больнице Святого Пантелеймона. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка Зореслава Губарь.

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За время войны сотни – тысячи людей потеряли полноценную жизнь. Чтобы ее вернуть, и не нужно было за этим ехать за границу, собственно и заработали эта мастерская,

– сказала она.

Что известно о мастерской

По словам корреспондентки, новейшая мастерская состоит из двух помещений: в одном происходит изготовление протезов, а в другом – примерки и другие манипуляции.

Оборудование и комплектующие сверхсовременные, изготовленные с использованием передовых мировых технологий. "Это немецкий производитель. Их предоставила мальтийская служба помощи при содействии правительства Германии и Министерства здравоохранения Украины", – сказала Губарь.

К этому важному проекту присоединились Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, команда протезистов из США и украинские специалисты.

Стоит заметить, что современную помощь уже ожидают первые пациенты. К примеру, Александр Голуб – гражданский мужчина, потерявший ногу 11 июня в результате мощных обстрелов. Вскоре он получит свой протез.

Александр Голубь (справа) / Фото 24 канала

Корреспондентка отметила, что каждый процесс стоит немалых денег – не менее 10 тысяч долларов. "Помочь может каждый из нас – нужно просто зайти на сайт Dobro.ua. Благотворителем может стать каждый. Также можем отправить смс, которая стоит 20 гривен", на номер 88001", – подытожила Зореслава Губарь.

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