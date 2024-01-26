Нове дослідження веганства

Ця наукова робота ґрунтується на даних із Данського національного дослідження вагітності з великою когортою понад 66 тисяч вагітних жінок у період з 1996 по 2002 рік. Серед учасниць, 1% (666 людей) визначили себе як рибо-/птаховегетаріанці, 0,3% (183 особи) були лакто/ововегетаріанцями, а всього 0,03% (18 осіб) дотримувалися веганського раціону.

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Автори дослідження застосували статистичний аналіз вивчення взаємозв'язку між різними видами рослинних дієт під час вагітності та її результатами.

Веганство під час вагітності негативно впливає на дитину

Порівняно з опитаними, які слідували звичайній дієті, у жінок-веганок відзначили зменшення середньої ваги новонароджених на 240 грамів і більший ризик прееклампсії – стану вагітності, що характеризується високим кров'яним тиском та білком у сечі. До того ж тривалість вагітності у них у середньому була більшою на 5,2 дня. Разом з нижчою середньою вагою при народженні це свідчить про уповільнення росту плода.

Вегани також мали нижчий рівень споживання білка, що вважається одним із ключових факторів, що пояснюють зв'язок із низькою вагою при народженні. При цьому відмінностей у споживанні мікроелементів, коли враховувалися вітамінні добавки між групами учасниць не було. У вагітних жінок, які дотримуються менш суворих форм рослинних дієт і вживали молоко, яйця або рибу, вчені взагалі не спостерігали негативних наслідків.

Цікаво, що ступінь впливу на масу тіла при народженні порівнянна зі встановленою серед щоденних курців. Проте отримані результати неостаточні, враховуючи невелику кількість веганів у дослідженні – лише 18 із 66 тисяч учасників.