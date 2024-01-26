Новое исследование веганства

Эта научная работа основывается на данных из Датского национального исследования беременности с большой когортой более 66 тысяч беременных женщин в период с 1996 по 2002 год. Среди участниц, 1% (666 человек) определили себя как рыбо-/птицевегетарианцы, 0,3% (183 человека) были лакто/ововегетарианцами, а всего 0,03% (18 человек) придерживались веганского рациона.

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Авторы исследования применили статистический анализ изучения взаимосвязи между различными видами растительных диет во время беременности и ее результатами.

Веганство во время беременности негативно влияет на ребенка

По сравнению с опрошенными, которые следовали обычной диете, у женщин-веганок отметили уменьшение среднего веса новорожденных на 240 граммов і больший риск преэклампсии – состояния беременности, характеризующееся высоким кровяным давлением и белком в моче. К тому же продолжительность беременности у них в среднем была больше на 5,2 дня. Вместе с более низким средним весом при рождении это свидетельствует о замедлении роста плода.

Веганы также имели более низкий уровень потребления белка, что считается одним из ключевых факторов, объясняющих связь с низким весом при рождении. При этом различий в потреблении микроэлементов, когда учитывались витаминные добавки между группами участниц не было. У беременных женщин, которые придерживаются менее строгих форм растительных диет и употребляли молоко, яйца или рыбу, ученые вообще не наблюдали негативных последствий.

Интересно, что степень влияния на массу тела при рождении сопоставима с установленной среди ежедневных курильщиков. Однако полученные результаты неокончательные, учитывая небольшое количество веганов в исследовании – только 18 из 66 тысяч участников.