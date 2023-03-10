Потомство від двох самців

Дослідження Університету Кюсю, яке наразі перебуває на ранніх стадіях, передбачало перетворення чоловічих статевих хромосом XY на жіночі XX. Автор дослідження професор Хаяші працює над розробкою методів лікування безпліддя.

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Розробка, яку він представив дає надію одностатевим парам у майбутньому мати власних дітей. Але за словами самого науковця, його робота перебуває на дуже ранній стадії. Яйцеклітини були низької якості, і на зараз цю техніку не можна безпечно використовувати на людях. Водночас він сказав, що ці проблеми цілком можна буде подолати через кілька років, і він хотів би, щоб цю технологію застосовували для лікування безпліддя як для чоловіків, так і для жінок і одностатевих пар – якщо доведуть, що це безпечно. Як відбувалося дослідження

У рамках цієї вчені взяли від самців мишей клітини шкіри, які містять типові для чоловічої статі хромосоми X та Y. Відтак їх перепрограмували у стовбурові клітини, з яких видалили Y-хромосому та замінили її на аналогічну вже наявній X-хромосомі.

У такий спосіб науковці перетворили чоловічі клітини на жіночі. Але щоб вони утворили придатні до запліднення яйцеклітини, їх помістили в органоїди яєчників. Готові яйцеклітини запліднили сперматозоїдами від інших самців.

Хоча внаслідок цього вдалося отримати близько 600 ембріонів, які імплантували самкам для виношування, лише із семи з них зрештою народилися мишенята. Тож наразі ефективність підходу складає приблизно 1%, але він показує, що отримати потомство від двох самців можливе.