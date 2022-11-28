За останні роки медики навчилися отримувати органоїди різних тканин і органів, включаючи навіть мозок і пов'язані з ним судини. Тепер до цього списку додалася сітківка.

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Штучні очі з пробірки

Для її створення використовували клітини шкіри. Такі стовбурові клітини можуть розвиватися у будь-які зрілі та спеціалізовані клітини. В цьому випадку вчені отримали з них світлочутливі палички і зуміли організувати структури, аналогічну сітківці ока.

Автори планують використовувати ці органоїди для дослідження синдрому Ушера – важкого генетичного захворювання, яке спричиняє глухоту та дегенерацію сітківки, в результаті призводячи до сліпоти та глухоти.

Дослідження важкого генетичного захворювання

Вчені вже отримали моделі сітківки як від здорових донорів, так і від пацієнтів із цим синдромом, які несуть відповідну "неправильну" ДНК. Тепер дослідники збираються порівняти експресію їхніх генів, щоб краще зрозуміти, як у хворих відбувається деградація зору.

Вже перші експерименти показали, що у розвиток цього процесу залучено клітини Мюллера, які підтримують роботу сітківки. У людей із синдромом Ушера ці клітини відрізняються аномальною реакцією на стрес та порушенням механізмів утилізації білків.