Соціальний психолог Ілля Бачурін розповів, як все ж створити позитивний новорічний настрій в умовах війни.

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Уже десятий новий рік поспіль ми, українці, проходимо у стані війни. Багатьом складно дозволити собі такий потрібний відпочинок. Та й новорічний настрій щось не дуже поспішає до нас у гості,

– каже експерт.

Ви не одні

Психолог додає, що оскільки війна потребує багато сил для боротьби, роботи, підтримки себе й близьких, немов ставить резонні запитання: "навіщо все це?", "чи є нам що відзначати і святкувати?", "чи можу я дозволити собі це?", "чи справді в цьому є сенс?".

Тому, якщо у вас виникали подібні запитання, психолог переконує, ви не одні.

Ба більше у вас може бути абсолютно своя думка щодо цього і ви точно не повинні вимагати від себе бажання святкувати. Проте у психологічному контексті існує багато причин, чому навіть у непростий час корисно дати новорічним святам шанс.

Чому це важливо фізіологічно

За словами Іллі Бачуріна, по всьому світу традиція проводити святкування саме посеред зими за дуже короткого світлового дня прижилася не просто так, адже у цей час ми як ніколи потребуємо спілкування, підтримки, нових надій і віри в зміни.

Новорічні свята символізують перемогу майбутнього над минулим, дають нам можливість зосередитися на майбутньому, на оптимізмі та надії, що попереду світліші дні. Ця надія може бути потужним мотиватором для подолання поточних труднощів,

– наголосив психолог.

Крім того, це дає почуття приналежності, особливо якщо ми маємо справу зі спільними ритуалами. Такими ритуалами є колядки, щедрівки, походами в гості, спільне приготуванням страв і прикрашання ялинки.

За словами психолога, це справляє позитивний вплив на відчуття психологічного благополуччя і дає змогу краще долати навіть хронічний стрес.

Як створити собі настрій

створіть різдвяне диво для тих, кому непросто і хто цього найбільше потребує. Станьте Таємним Сантою для дитини з будинку для сиріт, або відправте подарунок для друга чи подруги в армії;

скажіть або напишіть слова подяки рідним, зателефонуйте тим, кому давно збиралися;

запросіть відсвяткувати тих, кому самотньо – поділіться теплом;

нехай вогні новорічної ялинки світять не лише у вашій квартирі. Прикрасьте і інші місця, наприклад під'їзд, чи територію у дворі.

Психолог каже, що парадокс полягає в тому, що якщо ним ділитися, його стає більше.