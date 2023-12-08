Чому виникає апатія

Буває таке, що потрібно організовувати похорон матері, працювати, перебуваючи в середині тяжкого шлюборозлучного процесу, і в цілому робити якісь дії, бувши в стані сильного стресу. Почуття, що неминуче виникають – гнів, скорбота, туга – доводиться відкладати, щоб вони не заважали діяти тут і зараз.

Також на тему Почуття провини: що робити, щоб побороти цю травму

Коли людина вже вийшла з ситуації, яка травмує, вона може продовжувати пригнічувати негативні емоції. Збоку здаватиметься, що така людина дуже успішно впоралася з цим негативним досвідом. Але насправді вона просто не мала можливості пожуритися.

Тривале придушення негативних емоцій, швидше за все, призведе до придушення й позитивних. Реакція на тисняву в метро чи бонус на роботі буде однаково ніякою.

Як побороти апатію

У разі пригнічених емоцій може допомогти емоційно-фокусна терапія (ЕФТ). Робота в ЕФТ побудована на переконання в тому, що емоції тісно пов'язані з нашою ідентичністю, допомагають нам приймати рішення та визначати власні переваги – саме тому вони такі важливі.

Терапевт, що працює в цьому підході, допоможе вам усвідомити свої емоції та прийняти їх, хоч би якими вони були, але треба бути готовим до того, що терапевтичний процес може зайняти деякий час. Поступово ви зможете не лише відчути емоції, а й навчитися керувати ними – це дозволить впоратися зі стресовими ситуаціями, які можуть виникнути у майбутньому.