Експерти з безпеки на воді провели аналіз і дійшли висновку, що відтінок одягу для плавання відіграє важливу роль у візуальній помітності дитини у водному середовищі.

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Колір має значення

Відтінок плавального вбрання дитини може критично впливати на її видимість у воді, що є ключовим аспектом у запобіганні нещасним випадкам. Яскраві та контрастні кольори краще виділяються на тлі води, полегшуючи завдання рятувальникам та батькам в оперативному пошуку дитини, особливо в екстрених ситуаціях,

– пояснив Бернард Фішер, керівник відділу безпеки праці Американської асоціації рятувальників.

Фахівці рекомендують уникати вибору плавальних костюмів у блакитних, сірих або зелених тонах, оскільки вони можуть змішуватися з кольором води та навколишнього середовища, що ускладнює процес пошуку дитини. Замість цього перевагу потрібно надавати насиченим і контрастним кольорам, наприклад, жовтому, помаранчевому, рожевому і червоному, які добре видно як під водою, так і на її поверхні.

Дослідження кольорів купальників

Компанія Alive Solutions, що займається питаннями водної безпеки, провела два окремі експерименти, щоб з'ясувати, які кольори плавальних костюмів найбільш помітні в умовах басейну та відкритої води.

Під час тестування фахівці компанії помістили плавальні костюми чотирнадцяти різних кольорів у басейни та озера, щоб оцінити їхню помітність. Випробування проводилися незалежно і результати не були опубліковані в наукових журналах з рецензуванням.

Результати досліджень показали, що в басейнах зі світлим дном найбільш помітними були неоново-рожевий і неоново-оранжевий кольори. Темні відтінки також виділялися на світлому фоні, проте їх могли затінювати листя, бруд чи тіні.

Біло-блакитні плавальні костюми виявилися менш помітними й іноді здавались такими, що повністю зливаються з водою. Світлі та сині тони можуть сприйматися як відблиски або відображення хмар та зливати з навколишнім середовищем, застерігають фахівці.