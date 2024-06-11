Эксперты по безопасности на воде провели анализ и пришли к выводу, что оттенок одежды для плавания играет важную роль в визуальной заметности ребенка в водной среде.

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Цвет имеет значение

Оттенок плавательного наряда ребенка может критически влиять на его видимость в воде, что является ключевым аспектом в предотвращении несчастных случаев. Яркие и контрастные цвета лучше выделяются на фоне воды, облегчая задачу спасателям и родителям в оперативном поиске ребенка, особенно в экстренных ситуациях,

– объяснил Бернард Фишер, руководитель отдела безопасности труда Американской ассоциации спасателей.

Специалисты рекомендуют избегать выбора плавательных костюмов в голубых, серых или зеленых тонах, поскольку они могут смешиваться с цветом воды и окружающей среды, что затрудняет процесс поиска ребенка. Вместо этого предпочтение нужно отдавать насыщенным и контрастным цветам, например, желтом, оранжевом, розовом и красном, которые хорошо видны как под водой, так и на ее поверхности.

Исследование цветов купальников

Компания Alive Solutions, занимающаяся вопросами водной безопасности, провела два отдельных эксперимента, чтобы выяснить, какие цвета плавательных костюмов наиболее заметны в условиях бассейна и открытой воды.

Во время тестирования специалисты компании поместили плавательные костюмы четырнадцати различных цветов в бассейны и озера, чтобы оценить их заметность. Испытания проводились независимо и результаты не были опубликованы в научных журналах с рецензированием.

Результаты исследований показали, что в бассейнах со светлым дном наиболее заметными были неоново-розовый и неоново-оранжевый цвета. Темные оттенки также выделялись на светлом фоне, однако их могли затенять листья, грязь или тени.

Бело-голубые плавательные костюмы оказались менее заметными и иногда казались такими, полностью сливающимися с водой. Светлые и синие тона могут восприниматься как блики или отражение облаков и сливаться с окружающей средой, предостерегают специалисты.