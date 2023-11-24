Нове дослідження соцмереж

Увагу вчених все більше привертають сучасні технології та їхній вплив на людей. Тепер науковці досліджували соціальні мережі та їхній вплив на психічне здоров'я.

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Їхні результати показали, що помірне використання соціальних мереж може мати позитивний вплив на психічний добробут і що різка відмова від соцмереж не завжди може розв'язувати всі проблеми.

В експерименті взяли участь понад 50 активних користувачів соцмереж. Їм запропонували утриматися від використання додатків протягом одного тижня та спостерігали за ефектом.

Згідно з щоденними анкетами, у людей спостерігався спад негативних емоцій, включаючи нудьгу та самотність, але приблизно таке ж падіння було і позитивних почуттів.

Як зробити перебування в соцмережах приємнішим

очистити своє інформаційне поле, наприклад не спілкуватися з неприємними для вас людьми; відписатися від сторінок людей і спільнот після контакту з якими ви почуваєтеся засмученими або спустошеними; не додавати кого-небудь у список друзів, якщо ви не хочете, маєте повне право цього не робити, навіть якщо це родичі; закрийте сторінку, якщо вам некомфортно від можливої ​​уваги, так сторонні не зможуть відстежувати ваші оновлення; виставте налаштування приватності, щоб вас не могли додавати до спільноти чи бесіди без вашої згоди, – так не доведеться видаляти непотрібні чати; заблокуйте користувача, якщо він завзято порушує ваші кордони, наприклад продовжує добавлятись у друзі, хоча ви позначили, що не хочете спілкуватися, або надсилає картинки, які вам неприємно бачити, хоча ви пояснили свою позицію.

Інтернет – це віртуальний простір, але взаємодія з іншими людьми у мережі відчувається цілком реальним. Воно, як і в житті за межами гаджетів, може бути як приємним, так і травмуючим.