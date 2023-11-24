Новое исследование соцсетей

Внимание ученых все больше привлекают современные технологии и их влияние на людей. Теперь ученые исследовали социальные сети и их влияние на психическое здоровье.

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Их результаты показали, что умеренное использование социальных сетей может оказать положительное влияние на психическое благополучие и резкий отказ от соцсетей не всегда может решать все проблемы.

В эксперименте приняли участие более 50 активных пользователей соцсетей. Им было предложено воздержаться от использования приложений в течение одной недели и наблюдать за эффектом.

Согласно ежедневным анкетам, у людей наблюдался спад негативных эмоций, включая скуку и одиночество, но примерно такое же падение было и положительных чувств.

Как сделать пребывание в соцсетях более приятным

очистить свое информационное поле, например, не общаться с неприятными для вас людьми; отписаться от страниц людей и сообществ после контакта с которыми вы чувствуете себя расстроенными или опустошенными; не добавлять кого-либо в список друзей, если вы не хотите, имеете полное право этого не делать даже если это родственники; закройте страницу, если вам неуютно от возможного внимания, так посторонние не смогут отслеживать ваши обновления; выставьте настройки приватности, чтобы вас не могли добавлять в сообщество или беседы без вашего согласия, – так не придется удалять ненужные чаты; заблокируйте пользователя, если он упорно нарушает ваши границы, например продолжает добавляться в друзья, хотя вы отметили, что не хотите общаться, или отправляет картинки, которые вам неприятно видеть, хотя вы объяснили свою позицию.

Интернет – это виртуальное пространство, но взаимодействие с другими людьми в сети ощущается вполне реальным. Оно, как и в жизни за пределами гаджетов, может быть как приятным, так и травмирующим.